Was an diesem Sonntag, 6. Oktober 2019, in Bremen wichtig wird

In Bremen findet der 15. SWB-Marathon statt und in Bremen-Nord lockt das Vegefest mit 100 Oldtimern. Was an diesem Sonntag, 6. Oktober 2019, in Bremen wichtig wird.