Das Team von Florian Kohfeldt bestreitet an diesem Sonntag Testspiele. (nordphoto / Ewert)

Werder testet im Zillertal

Die Bundesliga-Fußballer des SV Werder Bremen starten mit einem Blitzturnier an diesem Sonntag in die Saisonvorbereitung. Im Zillertal tritt die Mannschaft von Florian Kohfeldt gegen die WSG Swarovski Tirol und den Karlsruher SC an. In den Testspielen sollen möglichst viele Spieler des Bremer Kaders eingesetzt werden.

Zahlreiche Flohmärkte

Nicht nur die regelmäßigen Flohmärkte auf der Bürgerweide, an der Duckwitzstraße oder auf dem Selgros-Gelände gibt es an diesem Sonntag. Auf dem wegen der Breminale abgesperrten Teil des Osterdeichs kann beim sogenannten Supermarkt ab 11 Uhr gehandelt werden.

Junge Leichtathleten

Bei den Deutschen U16-Meisterschaften im Einzel präsentieren sich an diesem Sonntag in Bremen zahlreiche Talente. Unter anderem in 30 Einzel-Wettbewerben treten die jungen Leichtathleten im nationalen Leistungsvergleich in Arsten an.

Kopf des Tages: Thomas Prieser

Der 200. Geburtstag der Bremer Stadtmusikanten bringt nicht nur die Hansestadt in Feierlaune – auch im Umland gibt es diverse Aktionen. Vorleser Thomas Prieser will an diesem Sonntag um 14.30 Uhr im Syker Kreismuseum die Geschichte der Stadtmusikanten vortragen und dabei auch verschiedene Orte des Museums einbeziehen. Von einer Sache ist er dabei überzeugt: Der Weg des tierischen Quartetts muss auch durch Weyhe, Barrien und Syke geführt haben.

Tipp des Tages: Knausgård-Marathon in Bremen

Drei Spielzeiten lang hat sich das Theater Bremen mit der radikalen Innenschau des norwegischen Schriftstellers Karl Ove Knausgård beschäftigt. Insgesamt wurden sechs Romane zur Premiere gebracht und mit dem letzten Band „Kämpfen“, inszeniert als gespenstische Geburtstagsfeier und Familientribunal, abgeschlossen. Nun werden alle sechs Ausarbeitungen in der Reihenfolge ihres Erscheinens an zwei Tagen ein letztes Mal gezeigt. Am Sonntag gibt es die Teile vier bis sechs zu sehen. Theater Bremen, Kleines Haus, Goetheplatz 1-3, 11, 15 und 19 Uhr

Letzter Tag Breminale

Nicht vergessen: Es ist der letzte Tag der Breminale. Unsere Sonderseite zu dem Kulturfestival am Osterdeich gibt es hier.