SPD-Regionalkonferenz

Die SPD veranstaltet ihre Regionalkonferenz zur Vorstellung der Kandidaten für den Parteivorsitz im Bürgerzentrum Neue Vahr. Es geht um die Nachfolge für die zurückgetretene Parteivorsitzende Andrea Nahles. Es bewerben sich vor allem Duos aus einer Frau und einem Mann. Der Auftakt der insgesamt 23 Regionalkonferenzen war am 4. September in Saarbrücken. Die neue SPD-Spitze wird bei einer Mitgliederbefragung im Oktober bestimmt. Das Ergebnis soll am 26. Oktober feststehen.

Musik und Licht am Hollersee

Das traditionelle Open-Air-Konzert „Musik und Licht am Hollersee“ steigt zum 31. Mal im Bürgerpark. Neu in diesem Jahr: Die Anfangszeit wurde von 20 Uhr auf 19.30 Uhr vorverlegt.

Tag des Denkmals

Der Tag des offenen Denkmals verspricht einige interessante Einblicke. Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Vor der ehemaligen kaufmännischen Verwaltung der Bremer Wollkämmerei im Stadtteil Blumenthal spricht unter anderem die Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz (SPD). Ein Höhepunkt für Besucher dürfte in Bremen die Besichtigung der 1902 fertiggestellten Baumwollbörse sein.

Kopf des Tages

Weltweite Berühmtheit erlangte er 1992 als Olympiasieger über 5000 Meter und sieben Jahre später mit der sogenannten Zahnpasta-Affäre, die eine Dopingsperre nach sich zog. Inzwischen tritt Dieter Baumann als Kleinkünstler auf – so auch an diesem Sonntag im Schnürschuh-Theater, wo der 54-Jährige ab 18 Uhr auf dem Laufband witzige Geschichten erzählen wird. Titel des Programms: „Dieter Baumann läuft halt. (weil singen kann er nicht)“.