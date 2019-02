Ex-Europameister Mirko Votava drückt dem 40-jährigen Claudio Pizarro (Bild) die Daumen, damit der Bremen-Oldie ihn von der Spitze einer Rekordliste verdrängt und eine weitere Fußball-Bestmarke knackt. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Werder trifft auf Augsburg

Ex-Europameister Mirko Votava drückt dem 40-jährigen Claudio Pizarro die Daumen, damit der Bremen-Oldie ihn von der Spitze einer Rekordliste verdrängt und eine weitere Fußball-Bestmarke knackt. Denn der mittlerweile 62 Jahre alte Votava ist noch immer der älteste Torschütze in der Bundesliga. Schon im Werder-Heimspiel an diesem Sonntag gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr) könnte Pizarro den Oldie-Torrekord knacken.

Infos zur Überseeinsel

Die Gläserne Werkstatt zur Überseeinsel öffnet von 11 bis 15 Uhr in der Müsli-Packerei des Kellogg-Werks.

Eisbären gegen Baskets

Im zweiten von drei Hanse-Games kommt es in der ÖVB-Arena zum Schlagabtausch zwischen den Eisbären Bremerhaven und den EWE Baskets aus Oldenburg.

Kopf des Tages

Nein, es war ganz sicher nicht die Saison, die sich Igor Schön mit seinen Weserstars in der Eishockey-Regionalliga vorgestellt hat. In der vergangenen Saison wurden die Bremer Meister, jetzt schafften sie nicht mal den Sprung in die Meisterrunde. Für Schön, den Spielertrainer, ein bitterer Rückschlag, Eishockey in Bremen zu etablieren. An diesem Sonntag gibt es den letzten Auftritt im Spiel gegen Salzgitter im Paradice in Walle um 19 Uhr.

Tipp des Tages

Melissa und Andy lernen in der Grundschule gemeinsam das Schreiben. Hier beginnt eine mehr als 50 Jahre lang dauernde Freund- und Liebschaft. Hauptsächlich durch Briefe bleiben sie in Kontakt, die voller Sehnsucht und Zuneigung sind. Mit „Love Letters“ gelang dem amerikanischen Autor Albert R. Gurney der Durchbruch als Theaterschriftsteller. Helle Rothe und Martin Mader bringen diese Liebesgeschichte in einer szenischen Lesung auf die Bühne: Vegesacker Geschichtenhaus, Zum Alten Speicher 5a, 11 und 18 Uhr