Landesarchäologin Uta Halle im Regallager der Unteren Denkmalbehörde: Der Kochtopf, den sie zeigt, wurde vermutlich in Bremen hergestellt. Er ist schätzungsweise 300 bis 400 Jahre alt und wurde 1989 in der Altstadt gefunden. Mehr als 2000 Fundstellen sind in Bremen und Bremerhaven bekannt. (Christina Kuhaupt)

Bremens Geschichte birgt noch Geheimnisse. Auch wenn mehr als 2000 rote Kreuze Fundstellen auf den Karten markieren, mit denen sich Landesarchäologin Professorin Uta Halle und ihr Team bereits beschäftigt haben. Viele weitere Kapitel werden aufgeschlagen, und doch gibt es auch für Archäologen keine Unendlichkeit: „In 100 Jahren können wir nichts mehr finden“, sagt Halle mit Blick auf Flächen, die bebaut werden sollen. „Wir überführen ein primäres in ein sekundäres Denkmal.“ Und das bedeutet: Funde werden gesichert und dokumentiert, ehe Baugruben mit Fundamenten versiegelt werden und Entdeckungen, die sich nicht mitnehmen lassen, wieder verschwinden.

„Jedes Jahr haben wir drei bis vier größere Grabungen und ungezählte Baustellenbeobachtungen“, sagt Uta Halle. Dass dabei aus Baustellen, Fundstellen werden können, zeigt das Beispiel der neuen Feuerwache Nordost, die am Hochschulring zwischen dem Kuhgrabenweg und dem Stadtwaldsee entsteht und 2023 fertig sein soll. Die Erdarbeiten werden voraussichtlich bis Januar dauern.

Im August dieses Jahres hatten die Archäologen am Rande der Baustelle die bisher ältesten Siedlungsüberreste im gesamten Land Bremen freigelegt. Dabei handelt es sich um einen mehr als 10 000 Jahre alten Rastplatz, um Überreste aus der Mittelsteinzeit. Erst im Oktober waren im bislang archäologisch nahezu unerforschten Walle Spuren eines Langhauses entdeckt worden, die dokumentieren: Der Ort war bereits im neunten Jahrhundert besiedelt, 300 Jahre eher, als bisher angenommen. Zu den weit über Bremens Grenzen hinaus als spektakulär geltenden Funden zählt noch heute die Hansekogge von 1380, die letztlich Anlass zum Bau des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven war. Bedeutend sind beispielsweise auch der bronzezeitliche Kammhelm aus der Lesum und die berühmten Grabbeigaben aus dem Bremer Dom.

Analyse, Bewertung und Archivierung der Funde sind oft aufwendige Forschungsarbeit. Der offizielle Auftrag lautet: Laut Bremer Denkmalschutzgesetz „untersucht, restauriert und konserviert die Landesarchäologie Bremen als Untere Denkmalbehörde beim Senator für Kultur bewegliche und unbewegliche Zeugnisse der Vergangenheit, die sich im Boden oder in Gewässern befinden“, denn diese Hinterlassenschaften der Menschen seien bedeutende Geschichtszeugnisse. Viele haben ihren Platz in der ur- und frühgeschichtlichen Sammlung des Focke-Museums gefunden.

(Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung, Annette Siegmüller)

Längstes unter den Langhäusern

Ein 65 Meter messendes Langhaus im Gebiet Mühlenberg in Rekum ist das bislang größte in Bremen und ganz Nordwestdeutschland gefundene Haus aus dem 4./5. Jahrhundert nach Christi Geburt. Spuren des Grundrisses (gelb) wurden bei Grabungen in den Jahren 1980 bis 1984 entdeckt.

Der sogenannte Altfund ist für Nachwuchswissenschaftler nach wie vor interessant: Aktuell ist er Thema in einer Rostocker Dissertation. Die Grundrisszeichnung entstand nach einer Vorlage der Landesarchäologie Bremen.

Torsi auf Palette

Diese zwei Torsi wurden im Frühjahr 2020 bei Bauarbeiten auf dem Gelände des Klinikums Mitte von einem aufmerksamen Anwohner im Aushub entdeckt. Die dargestellte Kleidung und die Armierung deuten für Uta Halle auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts als Entstehungszeit hin.

Ein Abgleich mit historischen Fotos des Fundortes sei noch nicht möglich gewesen – auch weil das Staatsarchiv Bremen coronabedingt zeitweilig geschlossen hat.

(Landesarchäologie Bremen, Heinz Kahrs)

Kompletter Krug

Ein kleines, vollständig erhaltenes Keramikgefäß aus dem 1. Jahrhundert vor Christi Geburt.

Es wurde 2009 bei der Siedlungsgrabung in Osterholz, unweit der Grenze zur Feldmark, gefunden.

Die Archäologen vermuten, das Gebiet sei erweiterungsfähig – sie können sich dort weitere Funde vorstellen.

Deshalb werden keine Details zur Grabungsstelle verraten.

(Landesarchäologie Bremen, Dieter Bischop)

Ofenkachel Pharao

Aus dem 16. oder 17. Jahrhundert nach Christi Geburt stammt die Ofenkachel nach Einschätzung der Archäologen. Das Motiv stellt einen Pharao dar – wie man ihn sicher seinerzeit vorstellte.

Die Kachel wurde 2019 bei Grabungen im Stephaniviertel entdeckt. Dort wurde im Bereich der Neuenstraße und der Abbentorswallstraße gegraben.

(Focke-Museum, Sigrid Sternebeck)

Frühgeschichtliche Fibel

Die Nachbildung einer vergoldeten Scheibenfibel stammt aus einem Grab auf dem frühgeschichtlichen Friedhof auf der Fuchsberg-Düne in Mahndorf.

Das Original wurde im Jahr 1938 bei Grabungen (1936 bis 1939) gefunden.