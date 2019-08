Der Brunnen bei Karstadt sorgt für Abkühlung für Mensch und Tier. (Christina Kuhaupt)

Es mag sein, dass der ein oder andere Bremer Anfang des Monats noch leise darüber nachgedacht hat, zumindest nachts die Heizung wieder einzuschalten. Doch seit einigen Tagen ist der Sommer mit aller Macht in die Hansestadt zurückgekehrt. Und nicht nur nach Bremen. Auf der Wetterkarte präsentiert sich ganz Deutschland von Freiburg bis Flensburg und von Düsseldorf bis Dresden in einheitlich rot-violetter Farbgebung. Nahezu überall liegen die Temperaturen nahe an 30 Grad Celsius – oder sogar darüber.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor der anhaltenden Hitzewelle. Besonders in dicht bebauten Gebieten komme es, weil es sich nachts nicht richtig abkühle, zu einer erhöhten Wärmebelastung. Zu den dicht bebauten Gebieten zählt auch die Hansestadt. Aus diesem Grund hat die Bremer Feuerwehr auch noch für diesen Mittwoch eine Hitzewarnung und Tipps für einige Verhaltensweisen herausgegeben.

So sollten körperliche Belastungen vermieden werden. Wer körperlich arbeiten müsse, solle darauf achten, ausreichend zu trinken. Eiskalte Getränke sollten, so die Feuerwehr, nicht getrunken werden, da diese zu Magenbeschwerden führen könnten. In der Sonne sollte sich demnach nicht ohne passenden Sonnenschutz – das bedeutet Hautschutzmittel, Kopfbedeckung und Sonnenbrille – aufgehalten werden. Wer Sonnencreme verwendet, so die Feuerwehr, soll einen ausreichend hohen Lichtschutzfaktor verwenden. Dabei sei zu beachten, dass Sonnenschutzmittel die Zeit bis zum Auftreten von Sonnenbrand lediglich verlängern.

Wann Sonnenbrand auftritt, ist von Mensch zu Mensch verschieden und in erster Linie vom Hauttyp abhängig. Während Menschen mit heller Haut sich nur wenige Minuten in der Sonne aufhalten können, ohne zu verbrennen, können Menschen mit dunkler Haut auch ohne Schutz mehrere Stunden der Sonne ausgesetzt sein, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen.

Fenster geschlossen halten

Bei großer Hitze in Gebäuden sollen laut Feuerwehr die Fenster tagsüber geschlossen gehalten werden und es sollte nur nachts gelüftet werden. Tagsüber verhinderten verdunkelnde Vorhänge und Rollläden, dass Hitze eindringt. Pflegebedürftige Personen, Kinder und Hunde dürfen demnach auf keinen Fall in Autos zurückgelassen werden. Auch im Schatten heize sich der Innenraum innerhalb kürzester Zeit auf gesundheitsgefährdende Temperaturen auf.

In der Innenstadt ist die aktuelle Hitzewelle Stadtgespräch. Wie sie sich gegen die Wärme schützt, kann Jennifer Holtermann, Verkäuferin im Roland-Center und aktuell immer mit Fächer unterwegs, klar benennen: „Möglichst knapp anziehen und Schwimmen gehen“ lautet ihre Devise.

Unter Touristen sind derweil Besuche in klimatisierten Gebäuden besonders beliebt. „Wir waren in der Kunsthalle und in der Liebfrauen-Kirche in der Krypta“, sagt Lutz Krügener vom Haus kirchlicher Dienste in Hannover, der für einen Betriebsausflug nach Bremen gekommen ist. „Das war nicht nur sehr interessant, sondern auch schön kühl.“ Ansonsten versuche die Gruppe, sich möglichst im Schatten aufzuhalten und immer ausreichend Wasser bei sich zu tragen.

Und was machen die Menschen, die trotz der Hitze arbeiten müssen? Heike Uhlhorn, die auf dem Wochenmarkt auf dem Domshof Obst und Gemüse verkauft, hat eine Strategie entwickelt. „Bei der Hitze können wir manche Produkte nicht vorne am Stand haben. Wir lassen im Lkw die Kühlung laufen und haben dann zum Beispiel den Salat hinten.„ Wenn Kunden dann nach einem Salat fragten, würde dieser frisch aus dem Lkw geholt. “Dann genießen wir die Sekunden im Kühlraum.“