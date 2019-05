Die Bauarbeiten an der Bremer Discomeile stören die meisten Verkehrsteilnehmer. Das hat die Media-Opal-Marktforschung im Auftrag des WESER-KURIER ermittelt. (Frank Thomas Koch)

„Weniger gut“ oder gar „schlecht“ – so bewerten Bremer und ihre niedersächsischen Nachbarn die Verkehrslage in der Stadt. Immerhin zwei Drittel sind dieser Auffassung. Vor allem Auto- und Fahrradfahrer haben demnach im Straßenverkehr zu kämpfen. Als Hauptprobleme werden Staus, Baustellen, die Parksituation und der Zustand der Straßen, Brücken und Radwege eingestuft.

Das hat die Media-Opal-Marktforschung im Auftrag des WESER-KURIER ermittelt. Im April waren 812 Erwachsene aus Bremen und seinem sogenannten Speckgürtel online befragt worden. In erster Linie nervt demnach die Situation im Zentrum, aber auch auf der Autobahn 27. Stichwort: marode Lesumbrücke. Auch wenn die Untersuchung des Bauwerks voranschreitet. Die Frage nach „schwerwiegenden Verkehrsproblemen in Bremen und Umgebung“ hat der „Dauerbaustelle A 1 im Bereich Stuhr-Bremer-Kreuz“ Mehrfachnennungen beschert, zumal gleichzeitig an der Bundesstraße 75 gearbeitet wird.

Noch mehr ärgern sich vor allem Pendler über die Fahrbahnverengung auf der Lesumbrücke, wo sie zeitweise nur im Schritttempo vorankommen. „Alles versucht auszuweichen, über Ritterhude, und verwandelt den Ort zeitweise in eine Rennstrecke“, lautet eine Kritik. „Es werden zu viele Baustellen auf einmal eingerichtet, das nervt unheimlich!“, beschwert sich ein anderer.

Am meisten stört die Befragten (18 Prozent) die Baustelle an der Discomeile/Breitenweg, gefolgt von der Überseestadt/Europahafen/Hafenrandstraße (16 Prozent), Lesumbrücke (14), Findorffstraße/Bürgerweide (13) und Waller Heerstraße (acht). Zwölf Prozent nennen „sonstige“ Baustellen, 19 Prozent konnten sich nicht entscheiden. „Es gibt einfach zu viele Autos”, so eine Einzelmeinung. „Die müssen raus aus den Innenstadtbereichen.“ In einem Punkt sind sich die meisten Befragten einig: Eine Verpflichtung zum Einbau von Abbiege- und Bremsassistenten in Lastwagen sei zu begrüßen.

Lesumbrücke: Fachleute sind am Zug

Was die marode, aber mit Glück reparable Lesumbrücke betrifft, gibt es einen positiven Zwischenstand: „Wir haben die Laborergebnisse der Brücken-Stahlproben inzwischen im Hause“, sagt Martin Stellmann, Sprecher des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV), der es aktuell mit rund 250 Baustellen in Bremen zu tun hat. Im Fall der Lesumbrücke müssten nun Fachleute beurteilen, was zu tun ist. „Wir sind im Zeitplan“, so Stellmann. Im Sommer soll sich demnach klären, ob die alte Brücke verstärkt und weitergenutzt werden kann oder ob eine Behelfsbrücke erforderlich wird. Sollte gar ein Neubau notwendig werden, würde das nach amtlicher Schätzung eine rund zehnjährige Planungs- und Bauphase bedeuten.

Auch das Amt für Straßen und Verkehr schneidet schlecht ab. 60 Prozent der Befragten sind mit dessen Arbeit unzufrieden. Dabei ist die Behörde längst nicht für alle kritisierten Missstände verantwortlich: Außer Ampelschaltungen und Baustellen stehen schließlich auch politisch gewollte Tempolimits in der Kritik. Sofern sie nicht an Schulen, Kindertagesstätten oder sozialen Einrichtungen gelten, werden Geschwindigkeitsbegrenzungen ungern gesehen. Zugleich sind 58 Prozent der Umfrageteilnehmer für ein bundesweites Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen.

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) wird zwar auch kritisiert, aber als weit überwiegend „unproblematisch“ betrachtet: Unter anderem wird bemängelt, dass die Gemeinden Stuhr und Weyhe nicht an „Straßenbahn oder Zugverkehr“ angebunden seien, die Anbindung von Gewerbegebieten, etwa in Schwanewede, Achim und Oyten, zu wünschen übrig lasse. „Die mühselige Erreichbarkeit“ Vegesacks wird angesprochen, auch mit Blick auf die ausfallträchtige Nordwestbahn-Verbindung von Bremen und Bremen-Nord.

Immerhin 64 Prozent aller Befragten sind mit der Verkehrssicherheit in Bremen zufrieden oder sogar sehr zufrieden: im Durchschnitt zwei Drittel der ÖPNV-Nutzer, Autofahrer und Radfahrer. Letztere werden allerdings mehrfach als rücksichtlos kritisiert, ebenso wie die Gehwegparker unter den Autofahrern. Fehlverhalten im Straßenverkehr müsse gründlicher geahndet werden, heißt es mehrfach. „Es gibt so gut wie keine Verkehrsüberwachung durch die Polizei.“

Nicht jeder Umfrageteilnehmer hat etwas zu meckern

Am dringendsten müsse die Verkehrslage für Auto- und Fahrradfahrer verbessert werden, darüber herrscht Einigkeit unter den Verkehrsteilnehmern – mit Ausnahme der ÖPNV-Nutzer, die beim Stichwort Optimierung überwiegend an Busse und Bahnen denken. Vier von 100 Befragen sehen für keine der Gruppen Handlungsbedarf.

Grundsätzlich bewerten 86 Prozent der Befragten die Verkehrslage für Fußgänger als sehr gut bis gut, als ÖPNV-Kunden sind 70 Prozent mindestens zufrieden, was für Radfahrer zu 61 und für Autofahrer zu 24 Prozent zutrifft. Mehrmals pro Woche oder gar täglich sind 39 Prozent der Befragten mit dem Auto unterwegs, 38 Prozent nutzen den ÖPNV in dieser Häufigkeit, 59 Prozent das Fahrrad, und 84 Prozent sind dementsprechend „regelmäßige Fußgänger“. Die Pläne, eine Seilbahn zur Anbindung der Überseestadt zu errichten, gefallen nur 39 von 100 Befragten. Aber nicht jeder Umfrageteilnehmer hat etwas zu meckern. Jemand hat auf die Frage nach „schwerwiegenden Verkehrsproblemen“ geantwortet: „Nein, es gibt viel schlimmere Städte als Bremen.“