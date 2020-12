Bremen baut – vor allem die Überseestadt gedeiht. (Frank Thomas Koch)

Was unterscheidet Bremen von anderen Großstädten?

Eigenheim: Es gibt eine hohe Eigenheimquote im Land Bremen. 38 Prozent aller Haushalte wohnen in den eigenen vier Wänden. Dieser Anteil ist dem Statistischen Bundesamt zufolge in den vergangenen 20 Jahren nahezu konstant geblieben und liegt deutlich über den Werten der Stadtstaaten Hamburg (24 Prozent) und Berlin (17 Prozent). Auch in der Stadt Bremen wohnt mehr als jeder dritte Haushalt im Eigenheim, während es in Großstädten vergleichbarer Größe etwa jeder vierte Haushalt ist. Dass Bremen eine vergleichsweise hohe Eigentumsquote hat, ist auf historische Besonderheiten bei der Stadtentwicklung zurückzuführen, aus denen im 19. Jahrhundert das heute immer noch weitverbreitete „Bremer Haus“ entstanden ist.

Quartiere: Hulsberg-Viertel, Überseeinsel, Tabakquartier – Bremen ist eine Stadt der Quartiere. Das gilt in der Stadtplanung für morgen, ist aber auch in der Geschichte der Stadt verankert. „Quartiere haben eine lange Tradition in Bremen“, sagt Brebau-Geschäftsführer Thomas Tietje. Schon vor 25 Jahren habe es Projekte zum Wohnen in Nachbarschaften (Win) gegeben. Bremen sei in dieser Sache immer ein Vorreiter gewesen, so Tietje. Seit 1999 gibt es zudem das von Bund und Ländern ins Leben gerufene Programm Soziale Stadt, das benachteiligte Stadtteile und Quartiere mit Fördermitteln unterstützt. In Bremen sind es derzeit 17 Gebiete, die Mittel aus den Programmen Soziale Stadt und Win erhalten. Tietje befürwortet eine möglichst vielfältige Stadt. „Man muss Menschen in unterschiedlichen Quartieren unterschiedlich abholen“, sagt er.

Mietspiegel: Bremen hat keinen Mietspiegel, der eine nach Stadtteilen aufgegliederte Übersicht der Mieten bietet. Befürworter des Mietspiegels argumentieren, dass ohne dieses lnstrument die Mietpreisbremse nicht greifen können. Diese Bremse gibt Bremen wiederum die Möglichkeit, überzogene Mieterhöhungen zu unterbinden. Mieten für neue Verträge dürfen demnach nur noch zehn Prozent über der Marktmiete liegen. Um die sicher ermitteln zu können, brauche es aber einen Mietspiegel, sagen dessen Befürworter. Kritiker, so auch die Bremer SPD-Fraktion, stellen in Frage, ob der Mietspiegel den Mietern wirklich hilft.

Im Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 (STEP), den der Senat kürzlich beschlossen hat, heißt es weiterhin, die Einführung eines Mietspiegels werde geprüft. Auf Nachfrage teilt eine Sprecherin von Wohn- und Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) mit, man wolle bis zum zweiten Quartal 2021 „eine Entscheidung, ob und in welcher Form ein Mietspiegel in Bremen eingeführt werden soll, vorbereiten“. Die Voraussetzungen dafür hätten sich zuletzt verbessert, sagt Kornelia Ahlring, Geschäftsführerin vom Bremer Mieterverein, die dem Mietspiegel in der Vergangenheit noch deutlich kritischer gegenüberstand. Zu Jahresbeginn wurde der Zeitraum für den Mietvergleich von vier auf sechs Jahre erhöht. Da die Mietpreise Jahr für Jahr gestiegen sind, würde ein längerer Vergleichszeitraum bedeuten, dass die ortsübliche Marktmiete sinkt – was wiederum in Kombination mit der Mietpreisbremse hieße, dass die stetige Mietsteigerung vielleicht verlangsamt werden könnte. Ahlring plädiert aber dafür, den Zeitraum auf zehn Jahre auszuweiten.

Wo liegen die Herausforderungen?

Wohnungsmangel: Bestimmte Wohnungstypen sind in Bremen Mangelware. Dazu gehörten zum Beispiel geförderte Wohnungen, sagt Ahlring. Deren Anzahl ist seit Anfang der 1990er-Jahre massiv gesunken, ging in Bremen aber zuletzt wieder leicht nach oben. Die von der Bremer Landesregierung angestrebten Zahlen für 2018 und 2019 (400 und 784 Neubauten) erreichte man aber mit 142 und 497 fertiggestellten Sozialwohnungen nicht. Laut Koalitionsvertrag soll die Zahl der Sozialwohnungen bis 2023 auf 8000 steigen. Einen großen Bedarf gibt es grundsätzlich für kleine Wohnungen – ein Resultat des langfristigen Trends zur Individualisierung. Jeder zweite Bremer Haushalt besteht mittlerweile aus nur einem Bewohner.

In den zentralen Stadtteilen sind die Werte deutlich höher. Einer Übersicht des Wohn- und Bauressorts zufolge wird in der Altstadt und in der Bahnhofsvorstadt nur jede vierte Wohnung von mehr als einer Person bewohnt. Das spiegelt sich auch in der Bauentwicklung wieder: Die Quote kleiner Wohnungen mit ein oder zwei Räumen lag bei Neubauten im vergangenen Jahr bei 45 Prozent. Vor zehn Jahren betrug der Anteil laut Statistischem Landesamt lediglich zwölf Prozent. Der Kommunalverbund Niedersachsen-Bremen prognostiziert, dass es in der Stadt Bremen bis 2030 etwa 19.800 neue Wohnungen brauchen wird – mehr als die Hälfte davon kleiner Wohnraum. „Auf der anderen Seite gibt es auch Bedarf für sehr große Wohnungen“, sagt Ahlring. Die Gewoba sieht an dieser Stelle ebenfalls ein Defizit. Im aktuellen Geschäftsbericht heißt es, bei Fünf- bis Sechszimmerwohnungen übertreffe die Nachfrage aktuell das Angebot.

Mietbelastung: Wie in anderen Großstädten auch, steigen die Mietpreise in Bremen stark an – von 2012 bis 2019 um 34 Prozent, so die Antwort des Senats auf eine CDU-Anfrage. Die durchschnittlichen Quadratmeterpreise liegen allerdings unter dem Niveau der Millionenstädte. „Dank vieler guter, alter Mietverträge steht Bremen verglichen mit Hamburg oder Berlin gut da“, hatte SPD-Baupolitiker Falk Wagner Anfang des Jahres gesagt. Ein weiterer Grund ist laut Bernd Hallenberg, stellvertretender Vorstand beim Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (VHW), der in Bremen vergleichsweise starke Einfluss kommunaler Wohnungsunternehmen. Brebau und Gewoba besitzen in Bremen ein Fünftel aller Mietwohnungen, die oft verhältnismäßig günstige Quadratmeterpreise haben.

Mehr zum Thema Serie: Wohnen im Wandel der Zeit (2) Wie das Kaisenhaus zu seinem Namen kam Nach dem zweiten Weltkrieg hat zeitweise jeder sechste Bremer in einem Kaisenhaus gewohnt. ... mehr »

Betrachtet man allerdings die Mietbelastung, also das Verhältnis von Einkommen und Miete, liegt Bremen über dem Bundesdurchschnitt – einer Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung zufolge noch vor Frankfurt und München auf Platz fünf aller Großstädte. Demnach geben rund 47 Prozent der Bremer Haushalte mehr als ein Drittel ihres Geldes für die Kaltmiete aus. Als „sozialverträglich“, heißt es in der Studie, gilt ein Anteil von höchstens 30 Prozent an der Warmmiete. Weitere Studien, zum Beispiel von der Arbeitnehmerkammer Bremen oder dem Institut für Arbeit und Wirtschaft (IAW), haben gezeigt, dass bestimmte Gruppen und Gebiete besonders stark belastet sind.

Laut der IAW-Untersuchung verwenden Studenten in Bremen die Hälfte ihres monatlichen Budgets für die Miete – allerdings wohnen sie auch überwiegend in den teureren Stadtteilen. Der Arbeitnehmerkammer zufolge sind Alleinerziehende, alleinstehende Senioren und generell einkommensschwache Stadtteile wie Woltmershausen durch Mietzahlungen übermäßig stark belastet. Der Blick auf die Mietpreise und deren Entwicklung zeigt darüber hinaus eine doppelte Diskrepanz: Es gibt nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der Stadtteile große preisliche Unterschiede. So ist im Stadtteil Mitte die Differenz zwischen Bestandsmiete und Angebotsmiete besonders hoch. Sprich: Wer umzieht, für den wird es wahrscheinlich teuer.

Abwanderung: Bremen steckt in einer Zwickmühle: Zum einen ist der Druck auf die zentralen Wohngebiete sehr hoch. Zum anderen kämpft die Stadt gegen Abwanderung in das niedersächsische Umland, weil dadurch Steuereinnahmen verloren gehen. Laut Baubehörde weisen Huchting im Süden sowie Hemelingen und Osterholz im Osten die höchsten Abwanderungsquoten in die Region auf. Von Huchting geht es für viele nach Stuhr und Weyhe, von Osterholz und Hemelingen aus nach Achim und Oyten. Aus Bremen-Nord wandern ebenfalls viele Personen in die Region ab, hier insbesondere nach Schwanewede und Ritterhude. Der Grund für die Abwanderungen aus den zentralen Stadtteilen – die Zahlen sind zuletzt zum Beispiel in Schwachhausen und Horn-Lehe gestiegen – ist relativ eindeutig. Durch die massiv steigenden Immobilienpreise können sich Normalverdiener Eigentum im Stadtzentrum kaum noch leisten. Wer aus einer Mietwohnung kommt, sich vergrößern will und Platz braucht, sucht Alternativen im Umland oder den Bremer Randgebieten.

Warum aber ziehen Leute aus eben diesen Randgebieten weg, obwohl es dort noch verhältnismäßig günstige Eigentumswohnungen und Häuser gibt? Ein Grund ist offensichtlich mangelnde Attraktivität. Manche Stadtteile, zum Beispiel in Bremen-Nord, genießen keinen guten Ruf. Deshalb plant der Senat für diese Gebiete laut STEP eine „quartiersbezogene Image und Kommunikationskampagne“. Wie genau die aussehen soll, ist nicht definiert. Außerdem will man das bislang relativ erfolglose Förderprogramm für Eigenheime ausweiten. Einen zweiten Grund für Abwanderungen nennt Thomas Hagemann. Er ist Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Aumund I – nach eigenen Angaben die größte Siedlergemeinschaft im Bundesverband Wohneigentum. Hagemann meint, es gebe durchaus großes Interesse an Eigenheimen in Bremen-Nord. Im Bestand werde auch viel verkauft, aber es fehle an ausgewiesen Bauflächen für Neubauten.

Bauland ist in Bremen ein knappes Gut. (Björn Hake)

„Bremen hat es lange verpasst, auf die Schließung von Baulücken zu setzen, und sich stattdessen zu sehr auf die Industrie konzentriert“, sagt Hagemann. Deshalb seien viele bauwillige Leute abgewandert. Hagemann fordert eine Vereinfachung der Hinterlandbebauung. Außerdem brauche es Konzepte, die vorhandenen Flächen und Immobilien besser zu nutzen. „Zum Beispiel wollen sich viele ältere Leute verkleinern, aber wissen nicht wie“, sagt Hagemann. Nötig sei eine aktive Strategie der Stadt, solche Potenziale zu erschließen. Dass es in Bremen ein Potenzial für das Konzept Wohnungstausch geben könnte, hat eine aktuelle Studie angedeutet. Eine Voraussetzung dafür, so heißt es auf Nachfrage von der Baubehörde, sei eine ausreichende Zahl barrierearmer Wohnungen. Ein beträchtlicher Teil des Wohnungsbestandes sei allerdings durch das „Bremer Haus“ mit seinen vielen Treppen geprägt.