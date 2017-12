Der Schnee bedeckte am Sonntag die Autos und Straßen. (Facebook/Mi Kü)

Der erste Schnee fiel und blieb sogar liegen. Der grün-graue Bremer Bürgerpark verwandelte sich in der Nacht auf Montag in eine weiße Wunderwelt, die Lichter der Weihnachtsmärkte strahlten durch den Schnee gleich ein bisschen heller, Straßen und Dächer waren weiß bedeckt. Und das hielt fast den ganzen Montag. Der Deutsche Wetterdienst kündigte schwierige Witterungsbedingungen und weiterhin auch Schneefall bis Dienstagmorgen an.

Die Gefahr lauert allerdings vor allem durch Glätte, Schneeregen und überfrierende Nässe. Das könnte bis Mittwoch so bleiben. Der Wintereinbruch führte am Sonntag und Montag im Norden zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Vor allem rund um Bremen krachte es. Zu mehr als 100 Unfällen soll es im Umland gekommen sein.

In Bremen hingegen blieb es erstaunlich ruhig. Zwei Unfälle mit Verletzten am Wochenende sowie ein Auffahrunfall auf der Autobahn 1 am Montagnachmittag waren laut Bremer Polizei bislang die schwersten Vorkommnisse. Es habe kein stark erhöhtes Aufkommen an Unfällen gegeben, meist sei es bei Blechschäden geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Die Bremer Unfallbilanz: Auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück krachte es am Montag gegen 15.40 Uhr. Ein Lastwagen fuhr zwischen der Ausfahrt Bremen-Arsten und Bremen/Brinkum auf einen anderen Lkw auf. Der Fahrer des hinteren Sattelzuges wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei musste die Fahrbahn Richtung Osnabrück erst komplett sperren, konnte dann aber einen Streifen freigeben.

Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den Abend an. Durch den Unfall kam es nach Angaben der Beamten zu einem Rückstau bis zum Bremer Kreuz. Bereits am Sonntagabend hatte es um 21.50 Uhr am Utbremer Kreisel gekracht: Ein vom Utbremer Ring kommendes Auto rutschte aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei starkem Schneefall auf den Grünstreifen und knallte gegen einen Laternenmast.

In Weiß wirken die Lichter des Schlachte-Zaubers noch heller. (Facebook/Mi Kü)

Zwei Männer (24 und 54 Jahre alt) erlitten Verletzungen und mussten ins Krankenhaus. Bei heftigem Schneetreiben auf der A 27 waren bereits am Sonnabend zwei Wagen kollidiert – die beiden Fahrer und ein Beifahrer wurden verletzt (wir berichteten).

Flüge wurden gestrichen

Der Schneefall brachte den Flugbetrieb am Bremer Airport durcheinander: „Aufgrund des schlechten Wetters bundesweit sind am Sonntag in Bremen neun ankommende und acht abgehende Flüge von den Airlines gestrichen worden“, sagte Andrea Hartmann, Pressesprecherin des Flughafens, der seit Kurzem „Bremen Airport Hans Koschnick“ heißt.

Betroffen waren Flüge von oder nach Frankfurt, München, Amsterdam und London. Am Montag sei ein ankommender und ein ausgehender Frankfurt-Flug gestrichen worden sowie zwei Flüge aus und nach Amsterdam. Beim Winterräumdienst sorgte der Schneefall für jede Menge Arbeit. „Wir hatten seit Sonntagnachmittag volle Pulle die ganze Nacht über zu tun“, sagte Martin Stellmann, Sprecher des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV).

Mehr zum Thema Streuen, räumen und schippen Bis wann müssen Geh- und Radwege in Bremen von Schnee befreit sein? Die Antwort ist im Bremischen ... mehr »

Vor allem die Autobahnmeisterei habe dabei immer höchste Priorität. Auf zusammengerechnet 225 Kilometern der Autobahn – das beinhalte die verschiedenen Fahrstreifen sowie Auf- und Abfahrten – sei gestreut worden. Dabei waren gut 50 Personen des ASV und beauftragte Fremdfirmen im Einsatz.

Das ASV ist nur einer der drei großen Winterdienstleister. Das Amt betreut das Straßennetz in Oberneuland, Borgfeld, Blockland, Habenhausen, Arsten, Huchting und Seehausen sowie die Bundesstraßen 6 und 75. Zudem befinden sich die A 1, A 27, A 270 und A 281 in der Zuständigkeit des Amtes. Für den Winterdienst in den restlichen Stadtteilen von Bremen Stadt ist die Firma Entsorgung Nord GmbH (Eno) und das Hafenamt verantwortlich. Die Stadtteile in Bremen-Nord werden vom Umweltbetrieb Bremen (UBB) betreut.

Nur ein Zugsaufall am Sonntag

Die Eno, für gut 70 Prozent der Straßen- und Radwege zuständig, war laut Sprecher Michael Drost fast die ganze Nacht über mit 150 Personen und 70 Fahrzeugen im Einsatz. Wie das ASV und die Eno spricht auch der Umweltbetrieb Bremen von einem insgesamt gut verlaufenen Großeinsatz in der Winternacht. Der UBB war von Freitagabend bis Montag früh im Schichtdienst mit zwei Einsatzleitern, 20 Mitarbeitern und einer externen Firma zum Räumen unterwegs. Dazu wurden zwölf Fahrzeuge in den Einsatz geschickt.

Ein Stillleben aus Rock'n'Roll, Fahrrad, Schnee und Restaurant. (Pascal Faltermann)

Zugausfälle gab es nur einen am Sonntag bei der Nordwestbahn, was allerdings zahlreiche Verspätungen zur Folge hatte. Das ASV und der Umweltbetrieb haben übrigens ordentlich Salz für den kommenden Winter gebunkert: Insgesamt 6000 Tonnen hält das Amt vor, wovon die Hälfte Reserve ist. Für jeden Durchschnittswinter lagert der Umweltbetrieb 1000 Tonnen Salz sowie 2500 Tonnen Sand und Splittgemisch ein.