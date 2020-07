Heiko Strohmann, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, schlägt vor, den Wall in den nächsten Wochen probeweise auf eine Fahrspur zu begrenzen, um Radfahrern mehr Platz einzuräumen. (Verkehrsbehörde)

Bums, da ist es passiert. In der Obernstraße fahren seit Donnerstag keine Straßenbahnen mehr. Ganz so, wie es die Handelskammer einen Tag vorher beim Innenstadt-Gipfel vorgeschlagen hat. Was für eine Durchschlagskraft, könnte man denken. Doch, nein, es ist ganz anders. Die Bahnen fahren nur deshalb nicht mehr, weil auf der Domsheide gebaggert wird. So viel Macht hat die Kammer also doch nicht. Und so rasend schnell, innerhalb eines Tages, wird auch nicht umgesetzt, was Thema beim Gipfel war.

Als einen sehr späten, aber positiven Auftakt bewertet Heiko Strohmann (CDU) den City-Gipfel. Die vom Senat bereitgestellten zehn Millionen Euro sollten unbedingt auch dafür genutzt werden, ein paar Dinge auszuprobieren, teilt der stadtentwicklungspolitische Sprecher seiner Fraktion mit. Wegen der Baustelle an der Domsheide würden die Straßenbahnen ohnehin nicht durch die Obernstraße fahren. „Die Fläche, die dann frei wird, könnten wir wunderbar nutzen, um mobile Sitzgelegenheiten aufzustellen und mal eine ganz andere Art der Aufenthaltsqualität zu testen.“

Auch am Wall, so Strohmann, gebe es Möglichkeiten, vor dem großen Wurf erst einmal einfache Schritte zu gehen. Die Straße sollte seiner Meinung nach in den nächsten Wochen auf eine Fahrspur begrenzt werden: „Warum nehmen wir nicht einen Eimer Farbe und räumen den Radfahrern kurzfristig mehr Platz ein? Paris und Brüssel haben in der Corona-Krise gezeigt, wie das funktioniert.“ In beiden Metropolen seien Fahrradstraßen entstanden, die nun teilweise dauerhaft blieben, weil sie das Stadtbild positiv verändert hätten.

Umleitung des Verkehrs als zentrales Thema

Die CDU-Fraktion will ihr fünf Jahre altes Innenstadtkonzept während der parlamentarischen Sommerpause ergänzen und überarbeiten, kündigt Strohmann an. Danach solle es der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die FDP-Fraktion hat das Gleiche vor. „Wir merken jetzt schon, dass die Umleitung des Verkehrs eines der zentralen Themen sein wird“, sagt der Abgeordnete Thore Schäck. Die Martinistraße zum Beispiel sei allen ein Dorn im Auge, weil sie die Innenstadt von Schlachte und Weser abschneide. Sollte sie zurückgebaut werden, müsse vorher aber genau überprüft werden, was das für Auswirkungen auf den Verkehr hat

Wie Strohmann ist auch Schäck mit dem Innenstadt-Gipfel zufrieden. Beide gehörten zu den Teilnehmern. „Wir denken alle in die ähnliche Richtung, entscheidend ist jetzt aber die Umsetzung“, betont der FDP-Mann. Beispiel Domshof: „Der schlummert im Dornröschenschlaf und ist einer Stadt wie Bremen nicht würdig.“ Schäck schlägt vor, den Platz zur Außenstelle der angrenzenden Markthalle Acht zu machen, mit Gastronomie, Konzerten und anderen Veranstaltungen.

Für Strohmann könnte der Domshof zu einer Perle werden, er habe das Potenzial dafür. Der CDU-Parlamentarier wünscht sich einen Ort, der als innerstädtischer Treffpunkt dient. Den Wochenmarkt stellt er sich ganz anders vor als heute. Er solle wie ein Dorf sein, mit festen, aber mobilen Bauten, die bei Bedarf zwischendurch weichen könnten, um großen Events Platz zu machen. Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) hat angeregt, den Domshof stärker als bisher für Veranstaltungen zu öffnen. „Das können Konzerte sein, die sonst in der Glocke oder der ÖVB-Arena stattfinden“, sagte Vogt. Sie kann sich auch Übertragungen auf Großleinwänden vorstellen.

Aus Bremerhaven kommt die Forderung, ebenfalls mit Geld bedacht zu werden, um der Innenstadt zu helfen. „Wenn für Bremen zehn Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, sollten es für Bremerhaven zwei Millionen Euro sein“, erklärt Thorsten Raschen, CDU-Fraktionschef in der Stadtverordnetenversammlung und Mitglied der Bremischen Bürgerschaft.

Als einen Grund für die tiefgreifende Misere der Bremer Innenstadt hatten die Gipfel-Teilnehmer einmal mehr die großen Einkaufsmärkte am Rand der Stadt und auf der grünen Wiese ausgemacht. Kurios deshalb, was am Donnerstag vor dem Rathaus stand: Eine riesige elektronische Tafel, die Werbung macht. Wofür? Für den Weserpark.