Das Waffengesetz wurde verschärft. (Patrick Pleul/dpa)

Am Dienstag ist bundesweit eine Verschärfung des Waffengesetzes in Kraft getreten. Dabei geht es um eine verbesserte Nachverfolgung von Waffen sowie die Dokumentation einzelner Bestandteile im Nationalen Waffenregister. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) unterstützt den Vorstoß ausdrücklich, wie es in einer Mitteilung heißt. Ziel der Verschärfung sei, dass sämtliche Vorgänge von der Herstellung einer Waffe über ihren Verkauf oder einen Besitzerwechsel bis hin zur Vernichtung der Waffe dokumentiert werden müssen. „All diese Änderungen sollen die Beschaffung und Nutzung von Schusswaffen für kriminelle und terroristische Ziele erschweren“, so Mäurer. Zugleich solle mit der Gesetzesänderung mehr Rechtssicherheit für rechtstreue Jäger sowie Sportschützen und andere legale Waffenbesitzer geschaffen werden.

10.456 legale Waffen in Privatbesitz

Bremen habe sich im vergangenen Jahr bereits dafür ausgesprochen, dass die Regelabfrage künftiger Waffenbesitzer beim Landesamt für Verfassungsschutz in die Gesetzgebung mit aufgenommen wird. Dies sei seit Februar in Kraft – ebenso wie die erleichterten Möglichkeiten von Kommunen, an besonders sensiblen oder belebten Orten in einer Stadt sogenannte Waffenverbotszonen einzurichten. Auch dafür habe sich Bremen eingesetzt, die Prüfung solcher Örtlichkeiten solle nun angegangen werden.

Mehr zum Thema Messerverbot an öffentlichen Orten Bremen will mehr Waffenverbotszonen Bislang können Waffenverbotszonen nur an Orten ausgeweisen werden, die als „kriminalitätsbelastet“ ... mehr »

Die Waffenbehörde hat laut Innenressorts bislang 737 Anfragen beim Landesamt für Verfassungsschutz gestellt: 556 Mal hat das Landesamt grünes Licht gegeben, 181 Fälle befinden sich demnach noch in der Prüfung. Zudem wurden seit Inkrafttreten der neuen Vorschriften im Februar 63 erlaubnisfreie sowie erlaubnispflichtige Waffen bei der zuständigen Behörde zur Vernichtung abgegeben worden. „Aktuell gibt es in Bremen-Stadt 10.456 legale Waffen in Privatbesitz, im Jahr 2008 waren es noch rund 30.000 Waffen“, teilt die Innenbehörde mit. Deutlich zurückgegangen sei auch die Zahl der Waffenbesitzer: von 5189 im Oktober 2012 auf 1736 Waffenbesitzer zum Stichtag 1. September 2020. Dies sei ein Rückgang um knapp 67 Prozent.

Laut Innensenator Mäurer werden weitere Verschärfungen debattiert: etwa ein Verbot der Waffenausleihe bei Sportschützen sowie der Erwerb erlaubnispflichtiger Waffen erst ab Vollendung des 21. Lebensjahres.