Dies ist der Entwurf für eine neue Art der Bremer Häuser. (DeZwarteHond)

Bremen hat so vieles und eben auch ein eigenes Haus, das Bremer Haus, manche sagen auch Altbremer Haus. Nun soll dieser Typus aus dem 19. Jahrhundert, der in einigen Wohngegenden immer noch das Stadtbild prägt, neu erfunden werden. So haben es sich der Senat und die Bremer Heimstiftung vorgenommen. Architekten aus Bremen und Niedersachsen werden in diesen Tagen zu einer Ideenwerkstatt eingeladen, um das neue Altbremer Haus zu planen. Erster Ort dafür ist der Ellener Hof, weitere sollen folgen, darunter das Rennbahnquartier in der Vahr, die Überseeinsel auf dem ehemaligen Kellogg's-Gelände und Flächen in Woltmershausen. Das geht aus einer Auslobung hervor, die dem WESER-KURIER vorliegt.

Kompakt, gereiht, urban und so flexibel in der Aufteilung, dass die Häuser generationsübergreifend von Familien, Hausgemeinschaften und Wohngemeinschaften genutzt werden können – das sind die Charakteristika, die jetzt wieder Anwendung finden sollen. Als Breite sind 4,50 Meter bis 6,50 Meter festgelegt, als Tiefe zwölf Meter. Das Bremer Haus 2025, wie es in der Auslobung genannt wird, kann bis zu drei Geschossen plus Dachgeschoss enthalten. Ein Souterrain, wie man das vom Altbremer Haus kennt, soll es in der neuen Form nicht geben.