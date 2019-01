Am Montag, 7. Januar, starten die Arbeiten für einen entscheidenden Teil der Clubmeile am Breitenweg. (Symbolbild) (Christina Kuhaupt)

Stau auf der Hochstraße, umgestellte Verkehrsbarken und Absperrungen, Umleitungen für Fußgänger und Radfahrer – die Situation an der Bremer Discomeile ist für Verkehrsteilnehmer nicht einfach. Und dabei geht es nun erst richtig los.

Am Montag, 7. Januar, starten die Arbeiten für einen entscheidenden Teil der Clubmeile am Breitenweg. Der Partybereich soll dadurch in der Nacht ­sicherer und attraktiver gemacht werden. In der Bremer Verkehrsbehörde wird zudem geprüft, ob statt der kleineren Sperrgitter an Meile und an der Baustelle am Gewoba-Gebäude nun ein großer Bauzaun errichtet werden sollte.