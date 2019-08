Umstritten: der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen (CDU). (David Young/dpa)

Es begann mit einem missverständlichen Satz der CDU-Vorsitzenden in einem Interview – inzwischen mischt der Fall Maaßen die Regierungskoalition auf. Mal wieder, muss man sagen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat mit ihrer ungeschickten Andeutung, ein Mann mit der Haltung Hans-Georg Maaßens' könne eigentlich nicht mehr Mitglied der CDU sein, eine herzlich überflüssige Debatte ausgelöst. Zuerst eckte sie damit in ihrer Partei an; inzwischen mischt auch die SPD mit und fordert von AKK klare Kante.

Die Causa Thilo Sarrazin

Dabei sollten ausgerechnet die Sozialdemokraten besser schweigen. Eine Partei, die sich bald zehn Jahre mit dem Ausschluss eines gewissen Thilo Sarrazin abmüht, sollte daraus eigentlich ihre Lehren gezogen haben. Doch noch immer ist die Causa nicht abgeschlossen. Zwar hat Anfang Juli eine Schiedskommission Sarrazins Parteiausschluss für rechtlich in Ordnung erklärt, doch der hat Berufung eingelegt. Zwei weitere Instanzen in der SPD kann er noch anrufen, notfalls auch die ordentlichen Gerichte bis hin zum Verfassungsgericht.

Diese Zermürbungstaktik würde auch Maaßen wählen – und sich in der Opferrolle, wie Sarrazin, sehr wohlfühlen. Zu viel der Ehre. Ja, beide vertreten teilweise unhaltbare Positionen, doch das müssen CDU und SPD aushalten. Sie sollten ihre Rechtsausleger argumentativ ins Abseits stellen und nicht mit heiklen Ausschlussverfahren.