Letzte Einkäufe: Ab Mittwoch gilt die neue Corona-Verordnung mit verschärften Einschnitten für den Einzelhandel. (Frank Thomas Koch)

Vom Einzelhandel bis zu Silvester betrifft der verschärfte Lockdown zahlreiche Lebensbereiche. Viele Fragen beantwortet die neue Corona-Verordnung, deren Entwurf der Redaktion vorliegt und die an diesem Dienstag im Senat beraten wird. Aber nicht alle Details sind dort bereits abschließend geregelt.



Welche Geschäfte dürfen öffnen?

Ausgenommen von der Schließung sind laut Verordnungsentwurf Lebensmittelgeschäfte, Reformhäuser, Apotheken, Drogerien, Optiker, Banken und Sparkassen, Poststellen und auch Reinigungen. Auch Getränkemärkte, Sanitätshäuser, Babyfachmärkte, Hörgeräteakustiker, Tankstellen und Zeitungsverkaufsstellen, Waschsalons, Tierbedarfshandel und Futtermittelmärkte sowie Verkaufsstellen für Fahrkarten des öffentlichen Personennahverkehrs bleiben geöffnet. Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten dürfen weiterhin ihre Dienste anbieten, allerdings keine Autos und Fahrräder mehr verkaufen. Die noch im Frühjahrs-Lockdown ebenfalls als Verkaufsstellen für Waren des täglichen Bedarfs von Schließungen ausgenommenen Baumärkte müssen in Bremen für die Allgemeinheit diesmal die Türen zulassen, dürfen aber an Gewerbetreibende und Handwerker verkaufen, auch der Großhandel für diese Klientel bleibt geöffnet. Der Weihnachtsbaumverkauf bleibt ebenfalls erlaubt.

Mehr zum Thema Harter Lockdown von Mittwoch an Bremen übernimmt bundesweite Weihnachtsregelung Die Chefs der Länder und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) haben harte Maßnahmen beschlossen. Ab ... mehr »



Was ist mit Gemischtwarenläden, die nicht nur Waren des täglichen Bedarfs im Sortiment haben?

Sie dürfen laut Verordnungsentwurf öffnen, wenn der tägliche Bedarf den Schwerpunkt des Angebots darstellt. Offen ist, wie sich dieser „Schwerpunkt“ bemisst: Nach Quadratmeterzahl? Nach Umsatzanteil? Klar ist laut Gesundheitsressort, dass Lebensmittelmärkte nicht plötzlich ab Mittwoch zum Beispiel neue Verkaufsflächen für Spielzeug einrichten sollen. Wo sich gemischte Angebote eindeutig trennen lassen, gilt die Öffnung nur für das erlaubte Angebot. Beispiel: Ein Handy-Laden der zugleich auch Poststation ist, darf zwar weiterhin Postdienstleistungen anbieten, aber keine Handys oder Mobilfunkverträge mehr vertreiben. Ob sich eine Öffnung in so einem Fall noch lohnt, ist aber Entscheidung des jeweiligen Betreibers. Die Trennung der Bereiche gilt auch für große Zentren wie zum Beispiel den Weserpark. Dort wird ein Großteil der Geschäfte ab Mittwoch bis auf Weiteres geschlossen. Trotzdem wird der Gebäudetrakt im Bremer Osten laut Center-Managerin Monika Mehrtens für die weiterhin erlaubten Angebote geöffnet bleiben.

Kann man in geschlossenen Geschäften zumindest Ware bestellen und abholen?

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hatte gefordert, diese als „Click and Collect“ bezeichnete Verkaufsform in den Läden währen der Zeit des Lockdowns zu erlauben. Der Entwurf der Bremer Corona-Verordnung sieht diese Möglichkeit jetzt ausdrücklich vor. Die Abholung bestellter Waren durch Kunden ist demnach zulässig, wenn sie unter „Beachtung von Schutzmaßnahmen vor Infektionen kontaktfrei erfolgen kann.“ Im Frühjahrs-Lockdown hatte es in dieser Frage noch Konflikte zwischen Ladenbetreibern und Ordnungsamt gegeben. In den Bremer Stadtteilen mit zahlreichen inhabergeführten Geschäften setzten viele Anbieter auch auf Nachbarschaftshilfe. „Der Bäcker nebenan, der ja in jedem Fall geöffnet bleiben darf, hat schon angeboten, dass sich Kunden dort auch Bestellungen aus meinem Geschäft abholen könnten“, sagt zum Beispiel Marcella Dammrat-Tiefensee vom Verein Findorffer Geschäftsleute.

Mehr zum Thema Shutdown-Trick Können Innenstadtläden als Abholstellen dienen? Der neue Shutdown ist für viele Händler in den Fußgängerzonen eine Katastrophe. Die Branche fordert ... mehr »



Wie geht es mit den Verkaufsständen von Schmalzkuchen und Co in der Innenstadt weiter?

Die Verkaufsstände rund um Rathaus, vor der Bürgerschaft, auf dem Bahnhofsvorplatz und am Liebfrauenkirchhof dürfen vorbehaltlich der Senatsentscheidung an diesem Dienstag weiter betrieben werden. Der vorliegende Entwurf der neuen Corona-Verordnung verbietet lediglich die Ausgabe von mitnahmefähigen Speisen zum Verzehr vor Ort. Sprich: Schmalzkuchen und Bratwürste gelten wie in der Gastronomie als Außer-Haus-Verkauf. Der Aufenthalt zum Verzehr an der Ausgabestelle ist untersagt – wie jetzt auch. Ob die Betreiber angesichts geschlossener Läden drumherum tatsächlich weitermachen ist offen.



Was ist mit dem Umtausch von Waren?

Ein Umtausch im stationären Handel ist erst möglich, wenn die Geschäfte wieder öffnen dürfen, sagt Stefan Hertel vom Handelsverband Deutschland (HDE). So halten es auch die Bremer Anbieter: Ein Umtausch von Büchern sei während des Lockdwons nicht möglich, sagt Alexandra Rempe, Inhaberin der Buchhandlung Storm in der Langenstraße. „Erst danach können wir die Waren wieder zurücknehmen.“ Zu Umtausch oder Rücknahme verpflichtet sind Händler aber generell nur bei defekten Artikeln. „Aber auch das geht nur, wenn der Laden offen ist“, sagt Alexandra Hertel.



Was wird an Silvester in Sachen Feuerwerk erlaubt sein?

Der Verkauf von Feuerwerk vor Silvester wird grundsätzlich verboten. Die rechtlichen Rahmenbedingungen hierfür regelt der Bund. An Silvester und Neujahr wird darüber hinaus ein bundesweites An- und Versammlungsverbot gelten. Der Gebrauch von noch aus den Vorjahren vorhandenen Knallern und Raketen wird aber nicht untersagt. Allerdings können die Kommunen ein Feuerwerksverbot auf besonders belebten Plätzen erlassen. Das ist in Bremen bereits für das Schnoorviertel und den Bereich um das Rathaus geschehen. Ob noch weitere Plätze betroffen sind, berät der Senat diesen Dienstag.

Wie ist die Situation bei den Friseuren?

Eigentlich waren am Montag gleich zwei Videokonferenzen der Friseur-Innung geplant. „Wir mussten beide absagen“, berichtet Stefan Schiebe, Geschäftsführer der Bremer Kreishandwerkerschaft. Die Friseure standen nun in ihren Geschäften. Weil sie ab Mittwoch ebenfalls schließen müssen, gab es einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage für die zwei noch verbliebenden Tage, zumal niemand weiß, wie lange die Schließung diesmal dauern wird. „Die meisten rechnen nicht mit einer Öffnung ab 10. Januar“ sagt Schiebe. Auch wenn das Geschäftsjahr 2020 nach den Schließungen im Frühjahr mit vielen Nachholeffekten bislang gut verlaufen sei, macht sich der Verbandsvertreter Sorgen. „Ob alle Betriebe einen zweiten, mehrwöchigen Lockdown überstehen, ist nicht sicher.“

Zur Sache

Heimische Händler stützen

Der WESER-KURIER hat schon im ersten Lockdown ein Portal gestartet, um die heimischen Betriebe zu unterstützen. Das Motto lautet: Unterstützung für die Branchen, die jetzt vom Lockdown getroffen sind. Unter www.weservoucher.de sind viele Unternehmen aufgeführt, die mit dem Kauf eines Gutscheins im Wert zwischen zehn und 250 Euro unterstützt werden können.