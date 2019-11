Sport, Freizeit, Kultur

Was in Bremen an diesem Sonntag, 10. November 2019, wichtig wird

Lisa-Maria Röhling

Bei der Messe Fisch und Feines bricht am Sonntag der letzte Tag an und Werder Bremen trifft auf Borussia Mönchengladbach. Was sonst noch am 10. November in Bremen wichtig wird, lesen Sie hier.