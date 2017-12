Pastor Henner Flügger greift in seiner Predigt die Erfahrungen geflüchteter Menschen auf. (Roland Scheitz)

Heiligabend, das heißt Hochbetrieb für Bremens Pastoren und Pfarrer. Am 24. Dezember werden ihre Predigten gehört, besonders in den großen Kirchen in Bremens Zentrum. Von Menschen, die sonst vielleicht nicht mehr oft in den Gottesdienst kommen. In ihren Predigten interpretieren die Bremer Geistlichen die Weihnachtsgeschichte. Was bewegt die Pfarrer und Pastoren in diesem Jahr?

„Das Willkommensein derer, die hier Zuflucht suchen, ist ein wesentlicher Teil der Weihnachtsgeschichte“, sagt Pastor Christian Gotzen. Er predigt im Nachmittagsgottesdienst im St.-Petri-Dom um 15 Uhr. Viele Kinder kommen mit ihren Eltern oder Großeltern. „Auch Kinder spüren die Vielfalt und die außerordentliche Komplexität des Miteinanders“, sagt Gotzen. Die beschwerliche Suche von Josef und Maria nach einer Herberge zeige, dass es nicht selbstverständlich sei, willkommen zu sein.

Auch Pastor Henner Flügger greift in seiner Predigt die Erfahrungen geflüchteter Menschen auf. „Bei uns ist die Familie ein sehr wichtiger Wert, besonders zu Weihnachten“, sagt er. „Gleichzeitig wird der Familiennachzug für geflüchtete Menschen ausgesetzt.“ Viele Familien seien dadurch zerrissen. Im Gottesdienst um 23 Uhr predigt Henner Flügger im Dom.

Kindliche Hoffnung möchte Pastor Peter Ulrich in seiner Predigt verbreiten. Aber keine kindische Hoffnung: „Gott kommt in unser Leben, auch wenn wir ihn nicht spüren“, sagt er. „Aber manchmal nicht so, wie wir es erwarten oder uns wünschen würden.“ Ulrich möchte in seiner Predigt die Hoffnung der Weihnachtsgeschichte vermitteln – besonders an Menschen, die mit Sorgen und Ängsten kommen. Er leitet den Gottesdienst im Bremer Dom um 17 Uhr.

„Jeder Mensch ist Teil der Weihnachtsgeschichte“, sagt Pastorin Annette Quade. Der Ausgangspunkt ihrer Predigt: die Krippe in Bethlehem. „Eine kleine Krippe und Gott, das passt ja so erst mal gar nicht zusammen“, sagt sie. Für Besucher der Kulturkirche St. Stephani hat sie eine besondere Überraschung: Jeder erhält eine Krippe im Streichholzschachtel-Format, gebastelt von einer ehrenamtlichen Helferin. Der Gottesdienst findet um 17 Uhr statt.

In der St.-Martini-Gemeinde predigt Pastor Olaf Latzel an Heiligabend um 11 Uhr und um 17 Uhr. Sein Schwerpunkt: „Die Botschaft aller Botschaften, die Menschwerdung Gottes“, sagt er. "Das ist der zentrale Inhalt von Weihnachten, darum geht es.“ Mit Geschichten hat sich Pfarrer Dirk Meyer im vergangenen Jahr auseinandergesetzt. „Welche Geschichten lassen wir uns heutzutage erzählen? Welche dieser Geschichten sind lebensrelevant?“, fragt er.

Meyer hält in seiner katholischen Christmette in der St.-Johann-Kirche ein Plädoyer „für eine der größten Hoffnungsgeschichten der Menschheit – die Weihnachtsgeschichte“. Wer an Heiligabend lieber zu Hause bleiben möchte, muss nicht auf einen Bremer Gottesdienst verzichten: Das Erste überträgt die Christmette in der Kapelle des St.-Joseph-Stifts an Heiligabend ab 23.30 Uhr. Geleitet wird die Messe von Propst Martin Schomaker.