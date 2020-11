Ein Polizist geht an der beleuchteten amerikanischen Flagge auf dem Times Square vorbei. Viele in den USA lebende Deutsche betrachten die Wahl mit gemischten Gefühlen (Dan Herrick / dpa)

Früher haben sie in Bremen oder dem Umland gelebt, jetzt sind die Vereinigten Staaten ihre Heimat. Was sagen diese Menschen zur Präsidentenwahl und wie beurteilen sie die Situation in den USA?

Kirsten Aicher (Georgia):

Kirsten Aicher (privat)



Seit sieben Jahren lebe ich in Atlanta und durfte in diesem Jahr zum ersten Mal wählen. Meine Nerven liegen blank, ich versuche mich den ganzen Tag abzulenken. Das klappt nicht so ganz, denn das Handy ist immer dabei und zu Hause läuft ausnahmsweise den ganzen Tag das TV. Es ist einfach nicht auszuhalten, wie knapp die Ergebnisse sind. Sehr enttäuschend für mich, denn mit soviel Rot auf der Karte ist es schwer, ruhig zu bleiben.

Robin Finke (Georgia):

Robin Finke (privat)



Als Wahl-Einwohner in Atlanta bin ich doch sehr erschrocken, was hier so abgeht. Nachbarn giften sich an, Kollegen werden zu Feinden. Das Zweiparteiensystem führt leider zu einem totalen Schwarz-Weiß-Denken der meisten Menschen. Bist Du nicht meiner Meinung, dann bist Du gegen mich. (...) Was Trump leider in seinen fast vier Jahren geschafft hat (und sonst ist da ja nicht viel), ist, die Leute zu desensibilisieren, wenn er mal wieder falsche oder zumindest fragwürdige „Fakten“ verbreitet. Er hat die Leute dazu gebracht, ohne den nötigen Fakten-Check einfach alles, was er sagt, zu akzeptieren. Es scheint ja niemanden zu geben, der ihn für dreisteste Lügen zur Verantwortung zieht.

Susanne Thielemann (Alabama):

Wir leben in den Südstaaten, wo Gewehre, Glaube und Stärke die höchsten Werte darstellen. Da die Wahrheit an sich nicht so einen hohen Stellenwert hat wie in Deutschland, ist es nicht verwunderlich, dass Trumps Äußerungen hier völlig anders bewertet werden als in Deutschland. Es ist auch wichtig zu wissen, dass ein Sozialstaat von den meisten Amerikanern bedingt durch ihre Geschichte als Bedrohung angesehen wird. Daher wird fast alles, was einem gemeinschaftlichen Wohl dienen soll, abgelehnt (insbesondere dann, wenn es an den eigenen Geldbeutel geht). Hier in den Südstaaten wollen die Menschen zurück zu ihren christlichen Werten – sie sehen diese und sich selbst als verraten und verkauft an. Die Stimmung ist sehr angespannt, von republikanischer Seite würde ein gewalttätiges Festhalten an der Macht geduldet und befürwortet.

Jenni Pendleton (Oregon):

Jenni Pendleton (Privat)



Die Wahl hat mir dieses Jahr sehr viel Angst gemacht. Hier in der Region, wo ich lebe, werden vorwiegend Republikaner gewählt, und ich muss mir von jedem um mich herum den konservativen Blödsinn anhören. Es ist so intensiv, dass viele Freundschaften schon zerbrochen sind. Überall hängen Trump-Flaggen. Uns wird gesagt, dass wir erst Ende der Woche herausfinden werden, wer Präsident ist. Die Stimmung hier ist recht ungemütlich.

Marco Schäfer (Maine):

Marco Schäfer (Privat)



Seit 2014 lebe ich erneut in Maine. Von hier stammt die überregional bekannte Senatorin Susan Collins (Republikanerin), die sich erneut knapp durchsetzt hat. Ihre Gegnerin Sarah Gideon hat einen wahnwitzigen Betrag für den Wahlkampf ausgegeben (man spricht von 100 Millionen Dollar). Und genau das scheint vielen Menschen in Maine negativ aufgestoßen zu sein. Viele Leute fragen sich, ob man mit dem vielen Geld nicht Besseres hätte anstellen können. Und es war ein eindrucksvoller Beweis, das sich Ergebnisse eben doch nicht kaufen lassen. Zukünftigen Kampagnen sollte das zu denken geben.