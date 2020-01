Die Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft sitzen wieder im provisorischen Plenarsaal im Rathaus. (Mohssen Assanimoghaddam)

Bau-, Wohn- und Verkehrsthemen bestimmen den Start der Bremischen Bürgerschaft in dieser Woche. Die Abgeordneten kommen im Rathaus, dem vorübergehenden Zuhause des Parlaments, zu ihren Plenarsitzungen zusammen. Los geht es am Dienstag ab 14 Uhr mit der Fragestunde in der Stadtbürgerschaft, eine Aktuelle Stunde von FDP und der SPD schließt sich laut vorläufiger Tagesordnung an.

Die Bremer FDP-Fraktion macht in der Aktuellen Stunde (circa ab 15 Uhr) die mangelhaften Zustände an Bremer Bildungseinrichtungen zum Thema. Neben den architektonischen Mängeln müssen laut den Liberalen auch planerische, inhaltliche und personelle Defizite in den Blick genommen werden, um eine nachhaltige Bildungsqualität zu erreichen.

In ihrem Antrag titelt die FDP „Förderzentrum auf dem Abstellgleis!", weil anhand der Einrichtung für sozial-emotionale Entwicklung an der Fritz-Gansberg-Straße besonders deutlich werde, was der Investitions- und Reformstau an Bildungseinrichtungen für Folgen habe. Die Sozialdemokraten setzen den Anstieg der Mieten und Kaufpreise auf die Agenda (wir berichteten). Baupolitiker Falk Wagner fordert: "Bremen muss für alle bezahlbar bleiben."

Es folgt eine Diskussion um ein Konzept für die Innenstadt. Die CDU-Fraktion will, dass bei der Entwicklung der City privatwirtschaftliches Engagement mit verbindlichen Leitlinien begleitet wird. Wenn es die Zeit noch zulässt, soll über den Grünen-Antrag zu geschützten Fahrradwegen entschieden und über den „Umsatzkiller und Stressfaktor Baustellen“-Antrag der FDP debattiert werden.

Nach den Floskeln „Abstellgleis“ und „Umsatzkiller“ in den FDP-Anträgen legen die Christdemokraten mit dem „Eiertanz“ in einer Aktuelle Stunde am Mittwoch im Landtag, ab 10 Uhr, nach. Mit ihrem Antrag kritisiert die CDU-Fraktion das Vorgehen des Senats zu einem geplanten Bundesgesetz zur Beschleunigung von Großprojekten, wodurch möglicherweise die Unterweser gegen den politischen Willen vertieft werden könnte.

Die Bremer Fraktion Die Linke will über die Mietenpolitik des Wohnungskonzerns Vonovia sprechen und fordert einen besseren Schutz der Mieter durch den Gesetzgeber. Die FDP macht den Streit um die Zukunft der Grundschule Borchshöhe zum Thema, die derzeit Gefahr laufe, das erste Opfer des sogenannten Schulkonsens in Bremen zu werden. Zudem geht es um eine Klimaschutzstrategie für Bremen, für die eine Enquete-Kommission eingesetzt werden soll.

Am Donnerstag geht es mit aktuell 16 Anfragen in einer Fragestunde (10 Uhr) weiter. Dann will die Regierungskoalition einen Klimavorbehalt beschließen, mit dem alle Senatsvorlagen überprüft werden sollen. Weitere Themen: die weltweite Abschaffung der Todesstrafe, eine bürgerfreundliche Umsetzung der Grundsteuerreform oder die Integrationskonzepte.