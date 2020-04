Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Pandemie-Krise zu meistern versucht. (WESER-KURIER)

Schulen und Kitas sind geschlossen, Eltern ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).

Auch die Kita unserer Jüngsten schickt jetzt immer einen Wochenplan mit täglichen Aufgaben. Am Montag war ein Rätsel dran: Welches Tier ist grün, kann weit springen und lebt im Tümpel? Male oder bastle etwas zu diesem Tier. Nach ungefähr fünf Minuten war die Sache erledigt. Auf dem Bild springen zwei dicke, grüne Frösche mit großen Glubschaugen in weitem Bogen von einem Apfelbaum in einen Gartenteich. Unsere Tochter malt gerne mit schwungvollem Strich, auf dem Gartenteich herrscht ziemlich schwere See. Eine gewisse dramatische Atmosphäre ist diesem Werk nicht abzusprechen.

Wie ein energiegeladenes und wissbegieriges Vorschulkind den Rest eines ganz normalen Montags verbringt? Ein Blick in unsere Wohnung gibt gewisse Anhaltspunkte. Es gibt eigentlich kein Zimmer mehr, dessen Einrichtungsstil sich nicht Tag für Tag stärker dem Kita-Toberaum annäherte. Kaum ein Winkel, in dem nicht entweder Kuscheltierzoos, Buntstift-Mikados oder Puppenpartys ausgebreitet sind.

Der sonst begehbare Teil des Wohnzimmers wird nun von den Playmobil-Stallungen genutzt. Das Gestüt macht einen verwüsteten Eindruck, alle Pferde liegen im Gras – vielleicht, um sich von der Trockenheit zu erholen. Die macht übrigens auch dem Frosch derzeit sehr zu schaffen. Mal eine Nachricht, die wirklich überhaupt nichts mit Corona zu tun hat! Aus Brandenburg wird berichtet, dass vor allem die Moor- und Grasfrösche gerade leiden. Aber zum Glück sind Frösche sehr geschickte Kletterer, und einen passenden Gartenteich kann man ihnen nur wünschen.