Bremens ehemaliger Staatsrat für Verkehr und Stadtentwicklung: Jens Deutschendorf. (Frank Thomas Koch)

Herr Deutschendorf, wie geht’s?

Deutschendorf: Gut! 2019 war ein spannendes und lehrreiches Jahr. Jetzt freue ich mich auf ein besinnliches Weihnachtsfest mit der Familie und ein paar erholsame Tage. Die neue Aufgabe in Wiesbaden hat mir viel Einsatz abverlangt, und ich musste mich auf neue Themen und Menschen einstellen. Die Kinder haben die Schule gewechselt und meine Frau den Job. Dazu der Umzug im Sommer. Das war anstrengend, hat aber funktioniert, und wir sind sehr glücklich mit der neuen Situation.

Vermissen Sie etwas?

In Bremen haben wir uns sehr wohl gefühlt. Die Stadt hat uns sehr offen und entgegenkommend empfangen und behandelt. Wir hatten eine gute Nachbarschaft, sehr nette Kollegen, ein gutes berufliches Umfeld und haben schnell Kontakte und neue Freundschaften geschlossen. Damit haben wir auch einiges zurückgelassen, das wir jetzt vermissen. Das Klima, die Brauerei im Hinterhof und Werder vermissen wir auch. Die Zeit in Bremen hat uns Spaß gemacht, und wir werden sie in guter Erinnerung behalten. Einige Freundschaften, Kontakte und eine neue Beziehung zur Stadt werden natürlich auch bleiben.

Und was kommt jetzt?

Erst mal ein paar Tage Urlaub, und dann geht es weiter. Nach einem Jahr im neuen Job fühle ich mich gut angekommen, und es gibt viel zu tun. Wir arbeiten in Hessen intensiv an Themen, die auch in Bremen hoch aktuell sind. Die Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt, eine bessere und umweltfreundlichere Mobilität und der Umbau der Energieversorgung hin zu 100 Prozent erneuerbaren Energien werden weiter ganz oben auf der Agenda stehen. An diesen Themen werde ich weiterarbeiten. Wenn dann noch Gesundheit und Glück dazukommen, dann wird es ein gutes neues Jahr. Das wünsche ich allen!

Zur Person

Jens Deutschendorf zog nach anderthalb Jahren als Staatsrat für Verkehr und Stadtentwicklung in Bremen wieder nach Hessen. Der Grünen-Politiker ist seit Januar Staatssekretär im Hessischen Wirtschafts- und Verkehrsministerium.

In dieser Reihe haken wir bei Menschen nach, die in der Öffentlichkeit gestanden haben, nun aber in Bremen nicht mehr unmittelbar im Rampenlicht sind. Sie erzählen, was sie derzeit tun und welche Ziele sie haben.