Der ehemalige Intendant von Radio Bremen Jan Metzger. (Frank Thomas Koch)

Jan Metzger: Könnte nicht besser sein! Ich bin noch im Abklingbecken und genieße jeden Tag ohne Pflichten, Termine und Zeitdruck. Es ist herrlich, fast nichts tun zu müssen und fast alles tun zu können.

Meine Stress-Resistenz. Ich werde heute schon nervös, wenn ich morgen Nachmittag einen Arzttermin habe. Faszinierend, wie schnell sich die Maßstäbe verschieben. Das Sein bestimmt eben doch das Bewusstsein. Und ja, natürlich vermisse ich die Kolleginnen und Kollegen von Radio Bremen, überhaupt Bremen, den freundlichen Schnack nebenbei und den frischen Luftzug entlang der Weser und auch – trotz alledem – Werder. Das gemeinsame Fußballfieber hole ich mir jetzt über die Sportschau.

Tja, wer weiß? Erstmal ein bisschen mein Leben aufräumen? Mit meinen Kindern diskutiere ich zum Beispiel über „Nie mehr fliegen“ und „Nie mehr Tiere essen“. Jedenfalls will ich mir meine Zeit nicht sofort wieder mit großen Projekten zubauen, sondern erst einmal ein eine Weile meine Neugier spazieren führen. Eine Ausnahme: Ich bin gerade Mitglied bei „Reporter ohne Grenzen“ geworden. Mal sehen, ob ich mich da nützlich machen kann. Denn die Pressefreiheit zu verteidigen lohnt sich und ist heute leider so nötig wie lange nicht!

Zur Person

Jan Metzger war bis 2019 der Intendant von Radio Bremen, nun ist er im Ruhestand und lebt wieder in seiner Heimat Darmstadt.

Weitere Informationen

In dieser Reihe haken wir bei Menschen nach, die in der Öffentlichkeit gestanden haben, nun aber in Bremen nicht mehr unmittelbar im Rampenlicht sind. Sie erzählen, was sie derzeit tun und welche Ziele sie haben.