Der ehemalige Strafverteidiger Horst Wesemann. (Privat)

Horst Wesemann: Es geht mir großartig! Bisher habe ich mich noch nicht gelangweilt! Meine Frau und ich wohnen in einem ­Mehrgenerationenhaus. Die Pflege der Kontakte hier und besonders zu den Kindern im Haus und anderswo macht mir große Freude. Mit meinen Leistungen im Golfsport bin ich auch ganz zufrieden, Luft nach oben gibt’s immer!

Die Tätigkeit als Strafverteidiger fehlt mir jedenfalls nicht. Aber die berufsbedingten Kontakte zu befreundeten Kollegen fehlen mir schon und stellen sich nicht mehr automatisch her. Da ist jetzt Initiative gefragt. Und ganz selten fehlt mir die frühere Dozententätigkeit. Die von mir veranstalteten Seminare waren sehr erfolgreich, forderten mich zwar in der Vorbereitung heraus, aber halfen nicht nur Berufsanfängern den Strafverteidigeralltag zu bewältigen.

Mehr zum Thema Bremer Justiz im Wandel, Teil II „Wir werden mit Material zugepflastert“ Richter Helmut Kellermann und Strafverteidiger Horst Wesemann gehen in den Ruhestand. Im Gespräch ... mehr »

Ich werde weiter daran arbeiten, mein Handicap im Golf zu verbessern und weitere Löffel zu schnitzen. Auch meine Tätigkeit in der Innendeputation werde ich intensivieren. Außerdem wollen jede Menge geschenkte Bücher aus den letzten zehn Jahren gelesen werden und eigene Geschichten möchte ich auch noch aufschreiben. Außerdem bemühe ich mich, meine familiären und freundschaftlichen Kontakte zu pflegen und auszubauen. Löffelschnitzkurse nicht nur mit Kindern runden meinen Alltag ab.

Zur Person

Horst Wesemann, Jahrgang 1949, hat fast 40 Jahre lang in Bremen als Strafverteidiger gearbeitet. Zum 31. Dezember 2018 gab er seine Zulassung als Anwalt zurück.

Weitere Informationen

In dieser Reihe haken wir bei Menschen nach, die in der Öffentlichkeit gestanden haben, nun aber in Bremen nicht mehr unmittelbar im Rampenlicht sind. Sie erzählen, was sie derzeit tun und welche Ziele sie haben.