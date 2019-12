Die ehemalige Leiterin der Neuen Oberschule Gröpelingen, Sabine Jacobsen. (Roland Scheitz)

Sabine Jacobsen: Mir geht’s sehr gut. Wenn’s am schönsten ist, soll man aufhören. Die letzten zehn Jahre Aufbau und Gründung der Schule haben mir viel Spaß gemacht, aber auch viel Zeit eingenommen. Wir haben mit der Neuen Oberschule Gröpelingen bei der Bewerbung um den Deutschen Schulpreis 2018 eine Auszeichnung gewonnen, und es gibt für mich eine gute Nachfolgerin. Das zu wissen hat mir den Wechsel leicht gemacht. Jetzt sind 80 Prozent meiner Energien frei geworden.

Eigentlich nicht, denn es war meine eigene Entscheidung, zu diesem Zeitpunkt aufzuhören. Die letzten zwei Jahre habe ich regelmäßig Tagebuch geschrieben über meine Arbeit an der NOG. Es sollte nicht einfach vorbei sein, ich wollte das festhalten. Vielleicht schreibe ich noch mal ein Buch darüber. Mich hat fasziniert, eine Schule von Grund auf aufzubauen, in Ruhe ein Konzept zu entwickeln, und ein neues Kollegium zusammenzustellen. Es kamen ja nur Kollegen zu uns, die kommen wollten, das war unglaublich erfüllend. Und wir haben einen großen Anteil von Kollegen mit eigener Migrationserfahrung, das ist ein großer Schatz.

Jetzt kommt mehr von dem, was ich sonst schon gern gemacht habe. Ich spiele Klavier, und habe jetzt drei verschiedene Kammermusikgruppen. Ich kann jetzt mehr üben und komme wieder zu meiner alten Form. Und dann spiele ich noch Theater in einer Amateurtheatergruppe: Wir machen experimentelles Theater und entwickeln die Stücke selbst. Jetzt bin ich auch öfter bei meinen beiden Kindern in Berlin, das ist schön. Und nach dem Ruhestand habe ich mein Auto sofort verkauft und fahre fast nur noch mit dem Fahrrad.

Zur Person

Sabine Jacobsen (64) ist im Sommer 2019 nach zehn Jahren Schulleitung in den Ruhestand gegangen. Im Jahr 2010 gründete sie die Neue Oberschule Gröpelingen, ein politisches Leuchtturmprojekt im Bremer Westen, zusammen mit Elke Wolf.

In dieser Reihe haken wir bei Menschen nach, die in der Öffentlichkeit gestanden haben, nun aber in Bremen nicht mehr unmittelbar im Rampenlicht sind. Sie erzählen, was sie derzeit tun und welche Ziele sie haben.