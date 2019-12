Hemelingens ehemaliger Revierleiter: Dieter Oehlschläger (Christina Kuhaupt)

Dieter Oehschläger: Super! Ich hätte nicht gedacht, dass mir der Ruhestand so gut bekommt. Ich sitze in der Sauna und genieße das, mache drei Mal in der Woche Sport. Es geht mir richtig gut.

Die Kollegen am Hemelinger Revier. Das war wie eine zweite Familie, die vermisse ich hin und wieder schon. Und den Umgang mit den Bürgern auch. Aber ich habe mit 65 Jahren festgestellt, es gibt noch etwas anderes als die Arbeit.

Ganz viel. Ich schieße sportlich mit der Pistole, außerdem wollen mein Sohn und ich einen Lehrgang zum Gleitschirmfliegen machen. Mit dem Campingwagen wollen wir nächstes Jahr wieder unterwegs sein. Und ich habe mich mit Hospizarbeit beschäftigt, für die ich mich in Zukunft engagieren will.

Zur Person

Dieter Oehlschläger ist Ende Oktober mit 65 Jahren in den Ruhestand gegangen. Der Polizeibeamte war engagierter Gewerkschafter und hat sich seit 2009 als Hemelinger Revierleiter den Ruf eines Netzwerkers erarbeitet.

In dieser Reihe haken wir bei Menschen nach, die in der Öffentlichkeit gestanden haben, nun aber in Bremen nicht mehr unmittelbar im Rampenlicht sind. Sie erzählen, was sie derzeit tun und welche Ziele sie haben.