Ingrid M. liegt mit einem Beckenbruch im Krankenhaus. Außerdem musste der 77-Jährigen nach dem Überfall ein künstliches Schultergelenk eingesetzt werden. (Karsten Klama)

„Frau auf Straße überfallen“ steht über der Meldung. Es folgen die Fakten, wie sich das eben für eine Polizeimeldung gehört. Sachlich, kurz, auf den Punkt gebracht: Tatort, Tatzeit, Ablauf der Tat. Und dass der Täter unerkannt flüchten konnte und die Polizei Zeugen sucht. „Ja, so war das“, sagt Ingrid M. und lässt das Blatt mit der Meldung auf die Decke ihres Krankenhausbettes sinken. Kurz hält die 77-Jährige inne. Dann hebt sie die Seite wieder hoch, noch einmal huschen ihre Augen über die Zeilen. „Aber was mit den Opfern passiert, wie sehr sie darunter leiden ... das steht da leider nicht drin. Das sagt keiner.“

Ingrid M. ist die Frau, die auf der Straße überfallen wurde. Am 3. April, nachmittags gegen halb fünf in Osterholz. Ein Mann zerrte ihr die Handtasche von der Schulter und riss die 77-Jährige dabei zu Boden. Seither liegt sie im Krankenhaus. Nicht mit einem gebrochenen Arm und einer Schürfwunde an der Schläfe, wie es in der Polizeimeldung heißt, sondern mit einem Beckenbruch, einer gebrochenen Schulter und Blutergüssen, die sich über den gesamten Rücken ziehen.

"Ich konnte nicht mehr aufstehen"

Sie erinnert sich sehr genau an den 3. April. „Ich war in der Roland-Klinik und bin mit der 4 in die Stadt gefahren.“ In der Lloydpassage habe sie noch kurz etwas eingekauft, sei anschließend am Domshof in die 25 gestiegen und am Bahnhof dann in die 1, um wie üblich bis zur Ellenerbrokstraße zu fahren. „Ich weiß noch, dass dort mit mir zwei Frauen ausgestiegen sind. Die sind dann aber über die Schienen gegangen, während ich ja geradeaus die Luganer Straße entlang gegangen bin.“ In der rechten Hand einen Regenschirm, die Kapuze fest über den Kopf gezogen. „Es hatte ja so fürchterlich geschüttet.“

Kurz darauf ruckte es heftig an ihrer linken Schulter, über die sie – verborgen noch unter einem bunten Beutel mit Info-Material aus der Roland-Klinik – ihre Handtasche trug. „Das kam so überraschend. Ein fürchterlicher Ruck, schon flog ich im hohen Bogen. Und da lag ich dann.“ Sie habe sofort gemerkt, dass etwas nicht in Ordnung war. Zwei Frauen, die ihr auf ihre Rufe hin zu Hilfe kamen, wollten ihr aufhelfen. „Aber das ging nicht. Ich konnte nicht mehr aufstehen.“

Die Frauen alarmierten Polizei und Krankenwagen, wenig später wurde Ingrid M. ins Klinikum Bremen-Ost gebracht. „Die Polizisten haben mich vorher noch gefragt, wo ich wohne“, berichtet die 77-Jährige von der Befürchtung, der Dieb könne mit den Schlüsseln aus ihrer Handtasche in ihr Haus eindringen. Doch zumindest dies blieb ihr erspart. Der Täter hatte es nur auf Bargeld abgesehen. Ihre Handtasche mit Schlüssel, Smartphone, allen Papieren und sogar ihrem Portemonnaie samt Scheckkarte wurde schon wenig später in einem Gebüsch gefunden. „Ich hatte 90 Euro Bargeld dabei. Die waren weg, aber sonst war alles noch da.“

Ingrid M. erzählt lebhaft und flüssig. Und als sie sich ein bisschen über die Polizei und ihre Krankenkasse ärgert, wird der Ton sogar noch etwas resoluter. Dass in der Polizeimeldung ihr Alter und ihre Verletzungen nicht gestimmt hätten – na ja. Aber dass auch der Name der Straße, in der sie überfallen wurde, völlig falsch gewesen sei ... „Wie wollen die denn so Zeugen finden?“ Auch darüber, dass erst nach zwei Wochen jemand von der Polizei ins Krankenhaus gekommen sei, um sie näher zu befragen, habe sie gewundert. „Aber die haben gesagt, dass sie so viel zu tun hätten.“ Viel Hoffnung, dass der Täter gefasst wird, hat sie ohnehin nicht. „Das hat mir schon eine Bekannte erzählt: Irgendwann bekomme ich einen Brief und da steht dann drin, dass die Sache eingestellt wurde.“

Von schlechten Träumen

Ach, und dann die Krankenkasse. Einen ganzen Stapel Unterlagen habe sie ausfüllen müssen. Wegen der Kostenübernahme. So viele Seiten. Unglaublich. Zum Glück habe sich ihre Tochter darum gekümmert. „Man glaubt ja gar nicht, was alles auf einen zukommt, wenn einem so etwas passiert“, sagt die 77-Jährige. Und als ob genau dieser Satz sie wieder zurückführte zu dem Nachmittag Anfang April, verändert sich die Stimmung im Krankenzimmer. „Manchmal liege ich hier, döse so vor mich hin und frage mich, ob ich das alles nur träume“, berichtet sie, jetzt mit nachdenklicher Stimme. „Aber nee, das ist dir wirklich passiert“, sage sie sich dann und ihr nächster Satz zeigt, wie sehr sie die Sache beschäftigt. „Inzwischen kann der schon die Nächsten beraubt haben. Weiß man ja nicht.“

Ab und zu träumt sie schlecht. Eine Psychologin war deshalb zweimal bei ihr. „Das dauert seine Zeit“, habe die gesagt. Ob sie Angst habe? Nein, eigentlich nicht. Sie sei kein ängstlicher Typ. Den Weg sei sie immer gegangen und sie habe sich überhaupt keine Sorgen gemacht. „Gut, im Dunkeln muss man nun nicht mehr unbedingt mit der Straßenbahn nach Hause.“ Aber diese Sorgen hätten ja wohl alle älteren Menschen. Anderseits: „Ich überlege mir schon, wie das sein wird, wenn ich erst wieder raus bin aus dem Krankenhaus. Auto fahren kann ich jetzt ja erst einmal nicht mehr. Und das ist ja dann schon immer mein Weg von und zur Straßenbahn.“ Ingrid M. hält kurz inne. „Doch“, sagt sie dann mit leiser Stimme, „das belastet mich. Ich denk da oft dran. Das ist in mir.“

Außerdem würden sie ja auch die Schmerzen ständig an den Überfall erinnern. „Meine Knochen sind nicht so doll.“ Weshalb sie ein künstliches Schultergelenk bekommen habe. „Ich hoffe, das hält. Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich da lange mit zu tun haben werde.“ Zumindest bei einer Sache habe sie aber Glück gehabt, erzählt Ingrid M. und zeigt ein Foto von ihrem zugeschwollenen Auge. „Da hatte ich erst Angst, dass damit auch was passiert ist. Meine Brille ist ja auch kaputt.“ Und als sie das ramponierte Gestell zeigt, ist das Gespräch zurück auf sicherem Terrain. Der Überfall wird wieder von Alltagsproblemen überlagert. „Ich brauche eine neue Brille. Und ein neues Türschloss will ich mir für alle Fälle auch einsetzen lassen.“ Ein kleiner Seufzer. „Das sind auch alles so Laufereien, die noch auf mich zukommen.“