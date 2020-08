Ein großer Tag. 4980 Bremer werden am kommenden Sonnabend eingeschult. (Ralf Hirschberger)

Wenn an diesem Sonnabend für rund 4980 Erstklässler in Bremen „der Ernst des Lebens“ beginnt, sind auch fünf Jungen mit von der Partie, die künftig die Grundschule am Baumschulenweg in Schwachhausen besuchen werden. Für den WESER-KURIER haben sie vorab schon mal ein paar Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen formuliert.

Philipp Steven Fluss (sagmalspaghetti)

Voller Vorfreude ist Philipp Steven Fluß. Der Sechsjährige kann es kaum erwarten, endlich in die Schule zu gehen. „Ich wünsche mir, dass wir eine nette Lehrerin haben und viel Sport machen“, sagt er. Und denkt schon weiter, in der zweiten Klasse spekuliert er auf einen Füller. Vorher möchte er aber so schnell wie möglich in einer Schulband mitmachen. Auch die Corona-Pandemie spielt für ihn eine Rolle: „Ich hoffe, dass wir ohne Maske auf den Schulhof und in den Garten der Schule gehen dürfen.“

Sein Mitschüler Johann Klimm freut sich vor allem auf die Hühner, weil er in die Hühnerklasse kommt. Außerdem möchte er nicht viel Zeit verschwenden, so bald wie möglich will er lesen und schreiben können. Gespannt ist er natürlich auch auf seine Lehrerinnen und freut sich darauf, neue Kinder kennenzulernen.

Johann Klimm (Privat)

Für Jakob Deetz geht es vor allem um den Lesestoff. „Am meisten freue ich mich auf das Lesen, damit ich endlich lesen kann, wann ich will.“ Auf Lektüre freut sich auch Tom Steinmüller, daneben geht es ihm darum, rechnen und schreiben zu lernen. Durchaus wichtig ist für den Sechsjährigen auch die Zeit außerhalb des Unterrichts. „Ich hoffe, in den Pausen mit meinen Freunden und meiner Schulpatin Luisa spielen zu können und neue Freunde zu finden.“ Ebenso gibt es gewisse materielle Erwartungen: „Zur Einschulung wünsche ich mir eine riesige Schultüte und einen Zuckerbaum.“

Jakob Deetz (Privat)

Ziemlich abgeklärt betrachtet Konrad Janocha den Schulalltag. „Man macht verschiedene Sachen“, lässt der Sechsjährige wissen. „In Mathe rechnet man, wie man einen wegnimmt. In Musik singt man.“ Was passiert, wenn er nicht im Klassenraum sitzt, steht für ihn außer Frage. „In der Pause spiele ich Fußball.“ Und weiter: „Ich wünsche mir, dass wir auch mal ins Kino fahren.“

In diesem Jahr werden nach Angabe der Bildungsbehörde fast 400 Kinder mehr eingeschult als 2019. Von den 4980 Kindern werden 360 Privatschulen besuchen, ein Plus von 20 gegenüber dem Vorjahr. Wegen der Pandemie dürfen allerdings nur Eltern oder Erziehungsberechtigte ihre Kinder zur Einschulungsfeier begleiten.

Konrad Janocha (Privat)

Zwei neue Grundschulen öffnen ihre Pforten: die eine in der Überseestadt, die andere in Huchting. In der Grundschule Überseestadt unterrichten fünf Lehrkräfte und drei Erzieherinnen. Laut Bildungsbehörde startet die Schule im Ganztagsbetrieb inklusive Mittagessen-Versorgung. Allerdings wird die Außenanlage voraussichtlich erst zum Ende der Herbstferien fertiggestellt sein.

An der neuen Huchtinger Grundschule Sodenmatt am Interims-Mobilbau-Standort Willakedamm sind sechs Lehrkräfte und drei Erzieherinnen im Einsatz. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber auch mit Blick auf den Außenbereich. Wie die Behörde mitteilt, verzögert sich der Aufbau der Spielgeräte auf dem Schulhof aufgrund von Lieferschwierigkeiten. Wahrscheinlich werden die Kinder erst nach den Herbstferien damit spielen können.