Das Bremer Übersee-Museum ist an Heiligabend und Silvester geschlossen. (Mohssen Assanimoghaddam /dpa)

Botanika: Das Science Center Botanika ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Bremer Bäder: An Heiligabend und Silvester sind alle Bäder geschlossen. Am ersten Weihnachtstag und Neujahr öffnet das Südbad in der Neustadt von 10 bis 18 Uhr. Das Freizeitbad Vegesack und das Westbad sind am zweiten Weihnachtstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Alle anderen Bäder bleiben während der Feiertage geschlossen.

Eissporthalle Paradice: Heiligabend und Silvester ist das Paradice geschlossen. Am 1. Weihnachtstag und Neujahr öffnet die Halle von 14 bis 18 Uhr und am zweiten Weihnachtstag von 10 bis 18 Uhr.

Müllabfuhr: Heiligabend und Silvester wird die Leerung planmäßig durchgeführt. Die Abholung von Restmüll, Bioabfall, Papiermüll und Gelber Sack vom zweiten Weihnachtstag wird am Sonnabend, 28. Dezember nachgeholt. Die Abholung vom 1. Januar wird am Sonnabend, 4. Januar, nachgeholt. Außerdem bleiben die kommunalen Recycling-Stationen Heiligabend, Silvester sowie an den Feiertagen geschlossen. Die Bremer Stadtreinigung beantwortet Fragen zu den Abfuhrterminen und allen anderen Abfall- und Stadtsauberkeitsthemen unter der Telefonnummer 04 21 / 3 61 36 11.

Museen: Die Kunsthalle ist Heiligabend geschlossen. Am ersten Weihnachtstag ist hier von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Am zweiten Feiertag kann die Kunsthalle von 10 bis 18 Uhr und Silvester von 10 bis 15 Uhr besucht werden. Übersee-Museum, Focke-Museum, Gerhard-Marcks-Haus, Paula-Modersohn-Becker-Museum und Weserburg Museum für moderne Kunst sind Heiligabend und Silvester geschlossen. Am ersten Weihnachtstag öffnet das Übersee-Museum von 14 bis 18 Uhr, das Paula Modersohn-Becker Museum von 13 bis 18 Uhr und das Gerhard-Marcks-Haus von 10 bis 18 Uhr.

Am zweiten Weihnachtstag sind das Focke-Museum von 10 bis 17 Uhr, das Übersee-Museum und das Gerhard-Marcks-Haus von 10 bis 18 Uhr und die Weserburg Museum für moderne Kunst von 11 bis 18 Uhr sowie das Paula-Modersohn-Becker-Museum von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Am Neujahrstag können das Übersee-Museum und das Focke-Museum von 14 bis 18 Uhr besucht werden. Die Kunsthalle ist von 12 bis 18 Uhr, das Gerhard-Marcks-Haus und das Paula-Modersohn-Becker-Museum sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Bremerhaven: Das Deutsche Schifffahrtsmuseum hat Heiligabend, am ersten Weihnachtstag und Silvester geschlossen. Am zweiten Weihnachtstag und Neujahr ist hier von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Klimahaus ist am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Am ersten Weihnachtstag öffnet es von 10 bis 18 Uhr. Das Deutsche Auswandererhaus ist Heiligabend geschlossen. An beiden Weihnachtsfeiertagen und Silvester öffnet es von 10 bis 16 Uhr und Neujahr von 10 bis 17 Uhr.

Universum Science Center: Heiligabend und am ersten Weihnachtstag ist das Universum geschlossen. Am zweiten Weihnachtstag ist hier von 10 bis 18 Uhr, Silvester von 10 bis 15 Uhr und Neujahr von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Wochenmärkte: Heiligabend und Silvester öffnen folgende Märkte von 8 bis 12 Uhr: Findorff, Vahr, Osterholz und Obervieland. Der Wochenmarkt in Schwachhausen ist an diesen beiden Tagen von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. Die Wochenmärkte Horn-Lehe, Neustadt und Huchting sind Heiligabend von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Der Markt in Hastedt ist am 27. Dezember von 8 bis 13.30 Uhr und der in Arbergen von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Diese beiden Märkte öffnen zusätzlich am 23. Dezember, jeweils von 8 bis 13 Uhr.

Zoo am Meer Bremerhaven: Der Zoo ist Heiligabend und Silvester von 9 bis 12 Uhr und an den Feiertagen von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet.