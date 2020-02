Die Bürgerpark-Tombola ist gestartet: bis Mai können Lose gekauft werden. (Christina Kuhaupt)

Der Bürgerpark in Bremen ist die größte privat finanzierte Stadtparkanlage in Deutschland. Ein wichtiger Baustein bei der Finanzierung ist dabei die Tombola, die jedes Jahr von Februar bis Mai stattfindet. Wir haben für Sie alle wichtigen Informationen zum Losverkauf zusammengetragen.

Wie lange gibt es die Bürgerpark-Tombola schon?

Die erste Tombola fand im Jahr 1953 statt. Damals wurde sie veranstaltet, um Geld für die Reparatur der letzten Kriegsschäden im Park zu sammeln. Weil viele Bürger privat nicht die Mittel oder die Zeit hatten, aktiv den Park zu verschönern, sollten sie mit den Losen die Möglichkeit dazu bekommen: „Die vielen Tausenden, die als Stadtbewohner selbst keine Bäume pflanzen können, aber deren Schutz genießen, sollten indirekt dem Bürgerpark helfen (...)“, sagte Bürgermeister Wilhelm Kaisen bei der Eröffnung.

Was kostet ein Los und wo bekomme ich eins?

Bereits seit 2012 kostet das Los zwei Euro. In den 1960er-Jahren betrug der Preis noch circa 50 Pfennig, ehe er sich langsam steigerte. Auf unserer Karte zeigen wir die Losbuden und ihre Öffnungszeiten.

Welche Gewinne gibt es?

Laut Veranstalter gewinnt jedes dritte Los, insgesamt gibt es jedes Jahr etwa 350.000 Preise. Ermöglicht wird diese hohe Quote durch zahlreiche Spenden von Firmen aus Bremen und der Region. Der wertvollste Preis war in den vergangenen Jahren jeweils ein Mercedes-Benz. Zu den Spitzengewinnen zählen neben Autos auch Reisen, Fahrräder und Geldgewinne. Es gibt aber auch viele kleine Preise. Die Bürgerpark-Tombola unterliegt dem Bundeslotteriegesetz, daher sind die Veranstalter dazu verpflichtet, alle Gewinnklassen abzubilden. Alle direkt gezogenen Gewinne können bis zu zwei Wochen nach Ende der Tombola abgeholt werden. Bleibt ein Preis liegen, so wird er für das nächste Jahr eingelagert.

Wofür ist die zusätzliche Nummer auf dem Los?

Neben dem direkten Gewinn gibt es auch eine weitere Nummer, die am Ende der Tombola wichtig wird. Denn in der letzten Tombola-Woche werden auf dem Liebfrauenkirchhof drei Nummern gezogen: eine Hauptnummer und zwei Ersatznummern. Der Gewinner bekommt 5000 Euro. "Im letzten Jahr hat die erste Ersatznummer gewonnen", sagt der Geschäftsführer des Bürgerparks Dietmar Hoppe. Daher ist es wichtig, das gekaufte Los unabhängig vom Gewinn zu behalten, um an der Ziehung am Ende teilnehmen zu können. Glücksfee für diese Sonderverlosung spielt jedes Jahr ein Spieler von Werder Bremen, 2019 war das der Stürmer Milot Rashica.

Wer sucht die Musik an den Losbuden aus?

Die Musik an den Loshäuschen war immer wieder ein Streitthema. "Mittlerweile gibt es keine Beschwerden mehr", sagt Hoppe. Dank Sponsoren habe man in das technische Equipment investieren und die Soundqualität verbessern können. "Wir haben mit Leuten vom Radio und der Musikszene gesprochen und uns bei Musik aus den 90er- und 80er-Jahren eingependelt, aufgelockert durch aktuelle Hits", sagt Hoppe.

Wieviel Geld kommt am Ende dem Bürgerpark zugute?

Im vergangenen Jahr konnte die Tombola einen Gewinn von über 420.000 Euro erzielen. Neben dem Bürgerparkverein kommt das Geld auch anderen Einrichtungen zugute. 2020 profitiert von dem Geld auch der Förderkreis Overnigelant, der sich um Parks und Anlagen in Oberneuland kümmert, der Achterdiekpark und der Stadtgarten Vegesack. Letzterer erhält ein Achtel der Erlössumme, die zwei zusätzlich Begünstigten bekommen jeweils ein Sechzehntel. Der Rest fließt an den Bürgerpark.