Jedes Jahr üben viele Kinder und Jugendliche für ihren Auftritt bei "Jugend musiziert". (Maximilian von Lachner)

„Jugend musiziert“ ist der Name eines Musikwettbewerbs, den es seit 57 Jahren für Kinder und Jugendliche in Deutschland und Österreich gibt. In verschiedenen Altersgruppen und Kategorien können die Teilnehmervorspielen und sich von der Regionalebene bis zur Bundesebene qualifizieren. Für viele von ihnen ist dies der erste Schritt in eine erfolgreiche Musikkarriere.

Wie läuft der Wettbewerb ab?

Der Wettbewerb besteht aus drei Runden: Zunächst können Jugendliche auf Regionalebene in etwa 140 Regionen Deutschlands und an etwa 30 Deutschen Schulen im europäischen Ausland teilnehmen. Wer einen „1. Preis auf Regionalebene“ bekommt, kann sich ab einer gewissen Punktzahl für den jeweiligen Landeswettbewerb qualifizieren. Musiker, die auf Landesebene hervor stechen, bekommt einen „1. Preis auf Landesebene“ und können ab der Altersgruppe drei zum Bundeswettbewerb.

Wer und wie kann man teilnehmen?

In Deutschland ist der Wettbewerb für Kinder und Jugendliche bis 21 Jahren (für Gesang und Orgel bis 27 Jahre) ausgeschrieben. Die Teilnehmer dürfen keine musikalische Berufsausbildung oder Berufspraxis haben. Zur besseren Vergleichbarkeit gibt es verschiedene Altersgruppen von 1a bis 6 (bzw. 7 für Gesang und Orgel). Die Auftrittszeit liegt je nach Alter zwischen sechs und dreißig Minuten. Online kann man sich jedes Jahr bis zum 15. November als Ensemble oder als Solospieler anmelden, wenn das Instrument in eine der vorgegebenen Kategorien passt. Die Kategorien wechseln in einem drei-jährlichen Turnus. Die letzte Erneuerung gab es 2015. Seitdem gibt es auch die Kategorie „Besondere Instrumente“, unter der Hackbrett und Baglamas laufen. In diesem Jahr sind Musizierende in den Solowertungen Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) und Gitarre (Pop) dabei. Außerdem gibt es Streicher- und Bläser-Ensemble, sowie Akkordeon-Kammermusik und Neue Musik.

Welche Wettbewerbe gibt es in Bremen?

In Bremen gibt es die Regionalentscheide Bremen-Mitte (1. Februar), Bremen-Nord (8. Februar) und Bremerhaven (15. Februar). Außerdem gibt es Preisträgerkonzerte in allen drei Regionen. Der Landeswettbewerb findet am 7. März in der Musikschule Bremen statt. Vom 28. Mai bis 4. Juni findet der diesjährige Bundeswettbewerb in Freiburg (Breisgau) statt.

Findet der nächste Bundeswettbewerb in Bremen statt?

Im kommenden Jahr soll der Bundeswettbewerb in Bremen ausgetragen werden. Es gibt eine schriftliche Zusage und verschiedene Auftrittsorte wie die Glocke oder den Sendesaal. Allerdings gibt es trotz aller Willensbekundungen der Regierung noch einige offene Fragen in Bezug auf die Finanzierung dieses Projekts.

Wie kann die Öffentlichkeit die Musizierenden hören?

Die Vorspiele vor der Jury sind im Allgemeinen öffentlich. Zusätzlich gibt es aber die genannten Preisträgerkonzerte, bei denen Musiker, die einen Preis gewonnen haben, vorspielen. Das Preisträgerkonzert und die Preisverleihung für alle Teilnehmer des Landeswettbewerbs Bremen findet am 11. März um 20 Uhr im Sendesaal Bremen statt. Der Eintritt ist frei.

Welche bekannten Musiker haben bei „Jugend musiziert“ teilgenommen?

Einer der bekanntesten Teilnehmer dürfte der Pianist Igor Levit sein. 1987 geboren, war er in den Jahren 2000 und 2002 erster Preisträger bei „Jugend musiziert“. Heute begeistert er international als Solist und Kammermusiker und tritt zum Beispiel mit dem „Israel Philharmonic Orchestra“ auf.

Auch die Bratschistin Tabea Zimmermann dürfte einigen bekannt sein. Seit 1972 nahm sie an den Bundeswettbewerben teil und musizierte als Bratschistin und Pianistin alleine oder gemeinsam mit ihren Geschwistern als Trio oder Quartett. Heute zählt sie zu den renommiertesten Bratschistinnen weltweit.