Am Dienstag werden zahlreiche Schulen in Bremen und Bremerhaven bestreikt (Archivbild). (Peter Steffen/dpa)

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes will die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Dienstag (7.30 Uhr) in Bremen und Bremerhaven mit Warnstreiks an Schulen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Fällt Unterricht aus?

Die GEW rechnet mit 500 bis 600 Teilnehmern des Streiks, darunter Lehrer, Schulsozialpädagogen und Verwaltungsangestellte. Betroffen seien zwei Schulen, je eine in Bremerhaven und in Bremen, darunter die Allgemeine Berufsbildende Schule am Steffensweg und die Schule am Ernst-Reuter-Platz in Bremerhaven. Die Bildungsbehörde rechnet jedoch mit weiteren Ausfällen. Mit Unterrichtsausfällen an weiteren Schulen ist zu rechnen, die Betreuung der Kinder soll durch Notdienste gewährleistet werden. Der größte Teil der Lehrer in Bremen ist verbeamtet und darf nicht in den Streik treten.

Wo kann ich mich über Unterrichtsausfall informieren?

Ob der Unterricht ausfällt, erfahren Eltern und Schüler an der jeweiligen Schule. Bestreikt werden sollen alle Schulformen. Eine zentrale Informationsstelle gibt es nicht.

Was fordern die Streikenden?

Am Mittag (12.30 Uhr) ist auf dem Bremer Marktplatz eine Kundgebung geplant. Bisher hätten die Arbeitgeber kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt, bemängelte die GEW. Sie fordert sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 28. Februar in Potsdam. (dpa/haf)