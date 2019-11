Im September nahmen tausende Menschen in Bremen am "globalen Klimastreik" teil. Dieses Mal werden weniger Teilnehmer erwartet. (Frank Thomas Koch)

In mehr als 400 Städten und Gemeinden wird am Freitag, 29. November, für mehr Klimaschutz gestreikt. Das kündigt die deutsche Fridays-for-Future-Bewegung auf ihrer Homepage an. Hintergrund des vierten globalen Klimastreiks ist die Kritik am Klimapaket der Bundesregierung, das im September vorgelegt wurde, und der Beginn der Weltklimakonferenz in Madrid.

Wann wird gestreikt?

In Bremen startet der Klimastreik um 10 Uhr auf der Bürgerweide. Von dort aus soll sich ein Demonstrationszug in Bewegung setzen, der wegen des Weihnachtsmarktes allerdings nicht zum Rathaus führen wird. Vielmehr soll er einen Bogen um die Innenstadt machen. Über die genaue Routenführung will Fridays for Future noch informieren. Unverändert bleibt das Programm: Zum Abschluss sind einmal mehr Reden und Live-Musik geplant. Ende der Veranstaltung ist voraussichtlich gegen 14 Uhr auf der Bürgerweide.

Wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen?

Mit Verkehrsbehinderungen und Sperrungen ist zu rechnen. Wo genau ist bislang offen. Das hängt neben der Route auch von der Anzahl der Teilnehmer ab. Fahrgäste von Bussen und Bahnen werden am Streiktag an den betroffenen Haltestellen von Mitarbeitern der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) über Umleitungen und Verspätungen informiert, sagt deren Sprecher Jens-Christian Meyer. Die BSAG wird zudem etwa drei Stunden vor und drei Stunden nach Ende der Veranstaltung keine Tickets in Bremen und Bremen-Nord kontrollieren. Mit anderen Worten: Die An- und Abreise ist kostenlos.

Wie viele Teilnehmer werden erwartet?

Ende September hatte die Bremer Fridays-for-Future-Bewegung 30.000 Menschen auf die Straße gebracht. Diesmal gehen die Organisatoren von weniger Teilnehmern aus. „Wir haben im Vorfeld nicht so stark mobilisiert wie im September“, sagt die Bremer Klimaaktivistin Frederike Oberheim. Dass die Bewegung an Wucht verliert, befürchtet sie trotzdem nicht. In Bremen jedenfalls bekommt Fridays for Future erstmals spürbare Unterstützung von den Studierenden und den Lehrkräften der Hochschulen.

Wer geht auf die Straße?

Neben den Students for Future wollen sich am Freitag auch jede Menge andere Organisationen dem Streik anschließen - von den Parents for Future über die Scientists for Future bis hin zu den Farmers for Future. Auch Menschen mit Handicap oder solche, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind, können mitdemonstrieren. Für sie stellt die BSAG einen Bus zur Verfügung, der am Ende des Demonstrationszuges fährt. Auf der Bürgerweide soll der Bus dann zu einem Anlaufpunkt für Verletzte umfunktioniert werden, sagt BSAG-Sprecher Meier.