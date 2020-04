Getragen werden sollen die Masken in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen in geschlossenen Räumen. Dennoch gilt weiterhin eine Maskenempfehlung zu jeder Zeit. (imago images/Jan Huebner)

Die Landesregierung in Niedersachsen hat sie beschlossen, der bremische Senat will am Freitag Fakten schaffen: Ab Montag gilt bundesweit eine Alltagsmaskenpflicht. Am Mittwoch informierte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) über die geplante Verordnung, die Umstände und die Gründe. Bremen werde sich in den Grundsätzen an Niedersachsen anpassen, sagte Regierungssprecher Christian Dohle. Details seien noch zu klären.

Wer muss wann eine Maske tragen?

Die Pflicht gilt für alle außer für Kinder im Alter unter sieben Jahren. Auch Menschen mit Atembeschwerden und anderen Erkrankungen, die zu Beschwerden führen könnten, sind befreit. Getragen werden müssen die Alltagsmasken in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen in geschlossenen Räumen. Das entbinde indes nicht von den anderen Auflagen, betonte Carola Reimann: „Wir dürfen uns davon nicht zu viel versprechen.“ Es sei weiterhin unerlässlich, Abstand zu halten, die Hände oft und gründlich zu waschen und sich nicht ins Gesicht zu fassen.

Wie muss die Maske beschaffen sein?

Es handelt sich ausdrücklich um eine Alltagsmaskenpflicht. Mund und Nase müssen bedeckt sein, dafür können auch ein Schal oder ein Tuch verwendet werden. Ausdrücklich appellierte Reimann an die Bürger, sich nicht mit medizinischen Masken auszustatten. Dazu zählen nicht nur Filtering Facepieces (FFP), sondern auch OP-Masken. „Diese Masken sollten man den Profis überlassen“, die in der Pflege, in Arztpraxen und Krankenhäusern tätig sind. Eine zusätzliche Konkurrenz im Kauf von solchen Spezialmasken verschärfe die Versorgungssituation unnötig.

Worauf muss man beim Tragen achten?

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt auf seinen Internet-Seiten: „Die Bedeckung muss durchgehend eng anliegend über Mund und Nase getragen und bei Durchfeuchtung gewechselt werden; sie darf während des Tragens nicht (auch nicht unbewusst) zurechtgezupft und auch nicht um den Hals getragen werden.“ Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte weist darauf hin, dass beim Anziehen einer Maske darauf zu achten ist, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. Deshalb man sich die Hände vorher und nachher gründlich waschen. Sogenannte Community-Masken sollten nach einmaliger Nutzung idealerweise bei 95 Grad, mindestens aber bei 60 Grad gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden. Außerdem sollten sie nach dem Abnehmen luftdicht verschlossen aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Weitere Informationen gibt es unter www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html

Müssen Schüler auch Masken tragen?

Diese Frage war am Mittwoch laut Carola Reimann noch nicht geklärt. Die Kultusminister stimmen sich dazu derzeit ab. Ziel sei es, zu einer bundesweit einheitlichen Lösung zu kommen.

Welche Auflagen gelten für die im Handel Beschäftigten?

Auch diese Frage wird derzeit laut Carola Reimann noch erörtert.

Was bewirken die Alltagsmasken?

Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung kann laut dem Robert-Koch-Institut „ein zusätzlicher Baustein“ sein, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Covid-19 zu reduzieren. Durch die Bedeckung können laut Institut „infektiöse Tröpfchen“ abgefangen werden, die beim Sprechen, Husten oder Niesen ausgestoßen werden. Das Risiko, eine andere Person anzustecken, könne so verringert werden. „Eine solche Schutzwirkung ist bisher nicht wissenschaftlich belegt, sie erscheint aber plausibel.“ Carola Reimann sagte: Das Tragen von Alltagsmasken sei auch als ein Signal zu verstehen, als Zeichen „der Solidarität untereinander“, aber auch als Hinweis, „dass wir uns immer noch im absoluten Ausnahmezustand befinden“.

Wie lange wird die Pflicht gelten?

Die Verordnungen, die am Montag in Kraft treten werden, haben keine Befristung. Alles Weitere hänge von der Entwicklung der Infiziertenzahlen ab, sagte die niedersächsische Ministerin. Sie gehe davon aus, dass diese Maßnahme „viele Wochen und Monate“ Bestand haben werde.

Wie wird die Maskenpflicht begründet?

Sie habe gehofft, auf die Maskenpflicht verzichten zu können, sagte Carola Reimann. Am Dienstag sei der Druck, sich dazu durchzuringen, durch die Entscheidungen anderer Länder und einzelner Kommunen deutlich gewachsen. Um der Einheitlichkeit in den föderalen Strukturen willen habe sich das Land den anderen Ländern angeschlossen.

Was geschieht, wenn gegen die Maskenpflicht verstoßen wird?

In Niedersachsen ist dazu noch keine Entscheidung gefallen. Auch hier hoffe sie darauf, dass die Länder zu einer einheitlichen Regelung finden. In Bayern soll ein Verstoß mit einer Geldbuße geahndet werden. Über die Höhe hat das dortige Innenministerium noch nicht entschieden.