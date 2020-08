Cecilie Eckler-von Gleich vor dem einstmals größten Wasserturms Europas. Sie hält ein Bild des Bauwerks in der Hand. (Tobias Meyer)

Der Wasserturm von Bremen? Na klar, das ist doch das Gebäude auf dem Stadtwerder am südlichen Weserufer! Die Umgedrehte Kommode. Das kastenförmige Bauwerk, das Bäume und Neubauten rundherum mit seinen vier Türmen überragt und so auch wunderbar vom Osterdeich aus zu sehen ist. Das mit seiner Errichtung aus 10.000 Kubikmetern Holz und Steinen 1873 das erste zentrale Wasserwerk der Stadt war, deren Bürger zuvor freimütig aus der Weser und den öffentlichen Brunnen schöpften. Und das dann 110 Jahre später außer Betrieb gestellt wurde, nachdem es nur noch dazu diente, die Brauerei Beck & Co. mit Wasser zu versorgen. Nun, das alles ist richtig, aber: Die Umgedrehte Kommode war nicht Bremens einziger Wasserturm. Und der größte schon gar nicht.

Denn Europas zeitweise höchster Wasserturm stand in Walle. Ein echtes Wahrzeichen des Stadtteils im Bremer Westen, 65 Meter hoch, mit einem massiven Betonsockel, einem Stahlgerüst und einem spitz zulaufenden Dach. 1905 wurde es errichtet, an der Breslauer Straße war das, die mittlerweile Karl-Peters-Straße heißt. „Der Wasserturm konnte 3000 Kubikmeter Wasser fassen“, sagt Cecilie Eckler-von Gleich, Geschäftsführerin des Kulturhaus Walle, Brodelpott.

Seit Jahrzehnten arbeitet sie unter anderem die Geschichte des Stadtteils auf und ist dabei selbstverständlich auch auf das markante Gebäude gestoßen. Wobei davon heute nicht mehr viel zu sehen ist. „In der Bombennacht vom 18. auf den 19. August 1944 wurde das imposante Bauwerk schwer beschädigt“, bedauert Eckler-von Gleich. Die Stadtwerke wollten den Turm zwar nach dem Krieg wieder herrichten. „Aber dann stellte sich heraus, dass die Kosten dafür viel zu hoch sein würden – also wurde der Turm 1958 abgebrochen.“

Ein Stück Stadtteilgeschichte

Und mit ihm ein Stück Stadtteilgeschichte, denn der Wasserspeicher wurde nicht etwa nur für die Trinkwasserversorgung genutzt. „In den 1920er-Jahren standen oben auf dem Turm die Bläser. Jeden Sonntag haben sie gespielt, um zum Gottesdienst einzuladen.“ Und später, in den 1950er-Jahren, fanden Radrennen um den Wasserturm statt. Eine Tradition, die die Waller Geschäftsleute zwischenzeitlich versucht hatten wiederzubeleben. „Natürlich sind damit viele Erinnerungen verknüpft.“

Das alte Verwaltungsgebäude des Wasserturms steht immer noch in der Karl-Peters-Straße. Und direkt daneben, man erkennt es noch: das Fundament des einst größten Wasserturms Europas. Eine graue Ruine mit vielen Ecken, ein Oktogon, um genau zu sein. Es steht nicht unter Denkmalschutz, blieb aber lange Zeit – wenig beachtet – erhalten. Um den Turm herum entstanden in den vergangenen Jahren Wohneinheiten für Senioren.

Und jetzt soll auch der Sockel bebaut werden: Die Bremer Heimstiftung integriert den alten Betonsockel in einen achtgeschossigen Wohnturm von 22 Metern Höhe mit insgesamt 42 Wohnungen. Wenn er fertiggestellt ist, wird nur noch die Form des Erdgeschosses an den alten Wasserturm erinnern. Die Menschen werden, wenn sie davor stehen und hinaufblicken, nur eine kleine Ahnung haben, wie groß der einst dreimal so hohe Bau gewesen sein muss. Und wie es geklungen haben mag, als die Bläser von dort oben ihre Lieder posaunten.

„Der Wasserturm konnte 3000 Kubikmeter Wasser fassen."

