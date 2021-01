Auf dieser vom US-Forschungszentrum "National Institute of Allergy and Infectious Diseases" (NIAID) zur Verfügung gestellten Aufnahme ist eine Zelle (grün) mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2, violett) infiziert. (Niaid)

Noch steht sie am Anfang - doch die Ausbreitung der hochansteckenden Corona-Varianten in Deutschland droht sich rasant zu beschleunigen. Nun gibt es auch zwei Fälle in Bremen. Der Kampf gegen ein Hochschnellen der Infektionen wird zum Wettlauf gegen die Zeit. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was weiß man über die Gefährlichkeit der Coronavirus-Mutationen?

Die zunächst in Großbritannien (B.1.1.7) und Südafrika (B.1.351) nachgewiesenen Varianten gelten als hochansteckend. Der Virologe Christian Drosten sieht Deutschland erst in einer Anfangsphase, in der sich die Ausbreitung noch kontrollieren lasse. Allerdings rechnet er mit im schlimmsten Fall 100.000 Neuinfektionen pro Tag bei einem zu frühen Lockdown-Ende. Der Bioinformatiker und Regierungsberater Rolf Apweiler sagte RTL/ntv, im Fall einer deutlichen Lockerung wäre dies keine Schwarzmalerei. Die drei Mutationen seien auf einen Monat betrachtet sechs- bis achtfach so ansteckend, erläuterte der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach bei „Bild“. Bei den binnen eines Tags registrierten Neuinfektionen war bislang mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden.

Auch der Bremer Virologe Andreas Dotzauer bezeichnet das Auftreten von Mutationen des Coronavirus als „besorgniserregend“. Er fordert eine Verschärfung der Maßnahmen, um die Ausbreitung in den Griff zu bekommen.

Können bereits Genesene mit den neuen Varianten ein zweites Mal infiziert werden?

Eine erste Studie zu dem Thema aus Südafrika kommt zu dem Schluss, dass eine erneute Ansteckung zumindest möglich ist. In der Region Hannover wurde eine Frau innerhalb weniger Wochen zweimal positiv auf Corona getestet - dort wird spekuliert, ob sie sich mit einem mutierten Virus angesteckt hat.

Wo wurden die Mutationen in Deutschland bereits nachgewiesen?

Laut RKI wurde B.1.1.7 nun insgesamt 51 und B.1.351 19 mal gemeldet. Allein an Berliner Vivantes-Kliniken wurde nach Angaben vom Montag bei 24 Personen die aus Großbritannien bekannte Variante nachgewiesen. Die Südafrika-Variante war vergangene Woche bei neun Patienten in Leipzig nachgewiesen worden. In Stuttgart war die zunächst in Südafrika entdeckte Variante bei einem von dort zurückgekehrten Ehepaar aufgespürt worden. Eine in Brasilien zirkulierende Variante - wohl ebenfalls sehr ansteckend - war in Hessen nachgewiesen worden. Am Dienstag wurde die Variante aus Großbritannien auch in Bremen in zwei Fällen nachgewiesen.

Wie sieht es in anderen Ländern aus?

In anderen EU-Ländern schlagen die Mutationen schon stärker zu. Portugal wurde von Deutschland als Corona-Risikogebiet mit besonders gefährlichen Mutationen eingestuft. Bisher gehören schon Großbritannien, Irland, Brasilien und Südafrika in diese Kategorie. Reisende aus Portugal müssen wie bisher einen negativen Corona-Test vorweisen, wenn sie einreisen wollen, und dann in Quarantäne.

Nach offiziellen Angaben war die britische Mutation zuletzt für einen Großteil der Neuinfektionen in Israel verantwortlich. Auch die Behörden in den USA warnen vor der Mutation: „Der vorausgesagte Entwicklungsverlauf dieser Variante in den USA weist Anfang 2021 ein schnelles Wachstum auf und wird im März zur vorherrschenden Variante“, teilte die Gesundheitsbehörde CDC mit. Dies könne die medizinische Infrastruktur in den Vereinigten Staaten weiter anspannen und strengere öffentliche Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 verlangen. In den USA wurden bislang laut der CDC 76 Fälle der Corona-Variante in zehn Bundesstaaten gemeldet.

Welche Auswirkungen haben die Mutationen auf die Wirkung der Impfstoffe?

Das ist noch nicht abschließend geklärt. Christian Drosten von der Berliner Charité glaubt nicht an den Ausfall der Impfstoffe. „Wenn ein Virus an irgendeiner Stelle eine Mutation hat, ändert das nichts an der T-Zell-Immunität. Insofern glaube ich nicht, dass wir mit einem Ausfall der Impfstoffe rechnen müssen“, sagte er in einem Gespräch mit dem Magazin „Der Spiegel“.

Laut einer ersten Studie aus Südafrika könnten Antikörper-Therapien und Impfstoffe zumindest bei der südafrikanischen Virusvariante an Wirksamkeit einbüßen. Die Fachartikel wurden aber vor Veröffentlichung noch nicht durch unabhängige Fachkollegen begutachtet. „Diese Daten sind deutlich schlechter, als ich erwartet hatte, und deuten darauf hin, dass die Impfstoffe vermutlich früher oder später angepasst werden müssen“, sagte Impfstoff-Forscher Torben Schiffner von der Universität Leipzig dem MDR.

Wie sieht es jetzt mit Lockerungen aus?

Davon ist so schnell nicht auszugehen. Die Bundesregierung zeigt sich alarmiert von den Infektionen mit der in Großbritannien verbreiteten Corona-Mutation B.1.1.7. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) sagte am Sonntag in der ARD-Sendung „Anne Will“, dass die Mutante auch in Deutschland „die Führung übernehmen“ werde. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte: „Jetzt sind wir in einer sehr schwierigen Situation.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vor dem Hintergrund sinkender Corona-Zahlen vor überstürzten Lockdown-Lockerungen gewarnt. Die Tendenz bei den Zahlen sei positiv, sagte Söder am Dienstag nach einer Videoschalte des Kabinetts in München. Unter Verweis auf das mutierte Virus warnte Söder aber, „toxisch“ wäre eine Verbreitung der Mutation parallel zu einer überstürzten Lockerung. „Wir dürfen jetzt nicht nachlassen, es ist noch nicht vorbei“, betonte er. „Es ist nicht die Zeit für Lockerungen.“

„Wir treten jetzt in eine hoch anspruchsvolle Phase der Pandemiesituation ein“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt mit Blick auf die als besonders gefährlich eingeschätzte Virusmutation. Es sei zu befürchten, dass es unerkannt bereits eine weitere Ausbreitung dieser Mutation gebe. Die Politik dürfe nun nicht falsche Erwartungen hinsichtlich Lockerungen der Schutzmaßnahmen wecken. Nötig sei weiter „Disziplin“. Es dürfe keine verfrühte Lockerungsdebatte geben.