Marco Bockholt in dem Fahrstuhl, in den kein Rollstuhl passt. (Christina Kuhaupt)

Diese Geschichte wartet schon ein Weilchen auf ihr Ende. Genau genommen seit dem Herbst 2018. Damals hatte Marco Bockholt sein Amt als Gesamtschwerbehindertenvertreter angetreten, und seitdem versucht er, auch tatsächlich für die rund 1700 schwerbehinderten Menschen im Öffentlichen Dienst Bremens erreichbar zu werden. Das geht bislang nicht, sein Dienstsitz in der dritten Etage in der Knochenhauerstraße 20-25 ist nicht barrierefrei erreichbar. Rollstuhlfahrer zum Beispiel passen nicht in den Fahrstuhl, sie müssen auf einen Bürostuhl umgesetzt werden.

Der WESER-KURIER begleitet die schwierige Suche nach geeigneten Räumlichkeiten seit Mai 2019, im Sommer 2020 hatte das Thema auf Anfrage der FDP auch die Bürgerschaft beschäftigt. Nun sieht es so aus, als sei eine Lösung nicht mehr weit entfernt. Schon im Sommer hatte sich abgezeichnet, dass Bockholt und seine Kollegen nicht mehr alleine umziehen sollen, sondern zusammen mit dem Gesamtpersonalrat (GPR) und der Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF), die beide bislang auch in der Knochenhauerstraße 20-25 zu finden sind und entsprechend ebenfalls nicht barrierefrei erreichbar.

Laut der Finanzbehörde als zuständigem Ressort ist es einfacher, für drei zu suchen statt nur für einen. Das Ressort hatte Bockholt auch mehrfach angeboten, vorübergehend in gut erreichbaren Räumen im Haus des Reichs unterzukommen, das hatte dieser abgelehnt. „Ein wesentliches Problem bei der Flächensuche für den Gesamtschwerbehindertenvertreter war der verhältnismäßig geringe Flächenbedarf von 100 bis 150 Quadratmetern in Kombination mit den Anforderungen der Barrierefreiheit“, sagt Simon Hamann, Referent von Senator Dietmar Strehl (Grüne). Es gebe zwar in der Innenstadt diverse Büroflächen in dieser Größenordnung, die aber in der Regel nicht barrierefrei seien, weil die Gebäude meistens schon etwas älter seien. In vielen dieser Objekte seien Umbauten aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht möglich oder sehr teuer. Das Finanzressort und Immobilien Bremen haben nun das Gebäude der ehemaligen Kita-Zentralverwaltung an der Faulenstraße vorgeschlagen, aus dem im Herbst die Abteilung Eingliederungshilfe des Amts für soziale Dienste ins Weiße Haus am Hansator umgezogen ist.

Anfang Dezember haben sich Bockholt und Vertreter von GPR und ZGF die Räumlichkeiten angesehen, wobei der Gesamtschwerbehindertenvertreter zumindest die rechte Seite des Erdgeschosses schon kannte. Bei einem früheren Besichtigungstermin hatte er die nach eigenen Angaben rund 50 Quadratmeter große Fläche als zu klein für drei bis vier Büros abgelehnt. „Wir haben einen anderen Flächenbedarf, weil wir Einzelbüros brauchen“, sagt Bockholt, „wir führen ja vertrauliche Gespräche. Und Rollstuhlfahrer müssen dort auch herein- und wieder herauskommen können.“ Die linke Seite des Erdgeschosses ist laut Bockholt etwa doppelt so groß, sie hält er für gut geeignet. „Ich bin gespannt, ob mein Vorschlag akzeptiert wird“, sagt er.

Die drei Stellen wollen sich nun Mitte Januar zusammensetzen und untereinander absprechen, wie mögliche Bürozuschnitte aussehen und die einzelnen Abteilungen im Haus verteilt werden könnten. „Das Finanzressort geht davon aus, dass eine Einigung bis Ende Januar möglich ist“, sagt Hamann. Aus Sicht der Behörde eignet sich das Gebäude insgesamt gut für den Dreier-Umzug, weil es zentral liegt, in Teilen bereits barrierefrei ist – ein zweiter Aufzug würde noch eingebaut – und es langfristig gemietet werden könnte. Hamann: „Der Eigentümer ist zudem sehr flexibel, was mögliche Umbauten der Räume angeht.“

Auch Bettina Wilhelm, Bremens Landesbeauftragte für Frauen, und die GPR-Vorsitzende Doris Hülsmeier können sich einen Umzug ihrer Abteilungen vorstellen. Den größten Platzbedarf hat die ZGF mit rund 20 Mitarbeiterinnen plus Praktikanten. „Unsere aktuellen Räume sind schon knapp“, sagt Wilhelm, „und dass wir dann künftig auch barrierefrei zu erreichen wären, finden wir gut.“

Weitere Informationen

In dieser Reihe schauen wir auf – coronafreie – Themen, die Bremen im vergangenen Jahr beschäftigt haben, und darauf, was aus ihnen geworden ist.