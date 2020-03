"Spätestens im Sommerhalbjahr 2020" sollen weitere Trinkwasserbrunnen in Bremen installiert werden. (Christina Kuhaupt)

Kein Zweifel, es wird wieder wärmer in Bremen. Die Gedanken der Bremer CDU kreisen sogar schon um den Sommer, und bei diesem Thema hat sich die Fraktion daran erinnert, dass der Senat doch für Mai 2019 fünf neue Trinkwasserbrunnen versprochen hatte. Installiert ist bislang nur einer, die Zapfstelle am Antikolonialdenkmal im Nelson-Mandela-Park. Wo bleiben die anderen?, wollte die CDU nun also wissen.

Sie kommen, antwortet der Senat, und zwar laut den bisherigen Planungen (Stand allerdings vor Corona) „spätestens im Sommerhalbjahr 2020“. Der Grund für die verspätete Fertigstellung waren laut dem Ressort von Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) übervolle Auftragsbücher der beauftragten Unternehmen. Es sei deshalb nicht möglich gewesen, mehrere Zapfstellen parallel zu errichten – nun geschehe das aber. Grundsätzlich prüfe man im Moment, ob es Mittel für weitere Brunnen gebe.