Am Hermann-Böse-Gymnasium fällt der Unterricht am Montag aus. (Archivbild) (Karsten Klama)

Wasserrohrbruch zum Wochenstart: Am Hermann-Böse-Gymnasium in Bremen findet am Montag kein Unterricht statt. Derzeit werde nach dem Leck gesucht, sagte Annette Kemp, Sprecherin der Senatorin für Kinder und Bildung, dem WESER-KURIER. Dafür sei das Wasser im gesamten Schulgebäude abgestellt worden. Gerade in Zeiten von Corona ist dies problematisch. Schließlich gilt die Handhygiene als eine der wichtigsten Maßnahmen, um sich vor dem Coronavirus zu schützen.