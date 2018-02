In der Neustadt sind am Wochenende zwei Autos abgebrannt, die Polizei geht von Brandstiftung aus. (dpa)

Die Straße "Am Dobben" ist von der Kreftingstraße bis zur Kreuzung Ostertorsteinweg und vor dem Steintor derzeit gesperrt. Der Grund dafür ist ein Wasserrohrbruch, teilte die SWB am Sonntagmorgen mit. Das hat auch Auswirkungen auf den Öffentlichen Personennahverkehr: Die Straßenbahnlinien 10 und N10 können die Haltestelle Humboldstraße nicht mehr anfahren und fahren eine Umleitung über den Hauptbahnhof, den Schüsselkorb sowie Domsheide und Sielwall.

Wie die SWB auf Twitter mitteilte, dauern die Arbeiten zum Beheben des Schadens bis in die Nachmittagsstunden an. Um die Wasserversorgung der Anwohner weiter zu gewährleisten, seien bereits zwei Ersatzrohre vor Ort gebracht worden, so die SWB in einem weiteren Tweet.

