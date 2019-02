Der Wasserrohrbruch soll im Laufe des Tages behoben werden. (Symbolbild) (Bodo Marks, dpa)

In der Bremer Vahr müssen laut SWB rund 700 Haushalte derzeit ohne Wasserversorgung auskommen. Grund dafür ist ein Wasserrohrbruch in der Heinrich-Schulz-Straße in der Nacht auf Dienstag.

Betroffen ist die Nachbarschaft rund um die Heinrich-Schulz-Straße und die Paul-Singer-Straße. Wie lange die Wasserzufuhr Gebiet unterbrochen bleibt, ist noch unklar. Der Busverkehr soll nicht betroffen sein. Laut SWB soll der Schaden im Laufe des Tages behoben werden. Anwohner ohne Wasserzurfuhr sollen über spezielle Notanschlüsse trotzdem Zugang zu Frischwasser erhalten.