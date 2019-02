Der Wasserrohrbruch soll im Laufe des Tages behoben werden. (Symbolbild) (Bodo Marks, dpa)

Nach dem Bruch eines Wasserrohres in der Bremer Vahr in der Nacht zu Dienstag in der Heinrich-Schulz-Straße mussten am Dienstagmorgen noch rund 700 Haushalte in dieser und der Paul-Singer-Straße ohne das wichtige Nass auskommen.

Mittlerweile sind die Reparaturarbeiten offenbar abgeschlossen: "Alle Haushalte wieder versorgt", teilte die swb via Twitter jetzt mit.

+++Diese Meldung wurde um 18.20 Uhr aktualisiert+++