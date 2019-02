Der Wasserrohrbruch soll im Laufe des Tages behoben werden. (Symbolbild) (Bodo Marks, dpa)

In der Bremer Vahr müssen laut SWB nur noch rund 150 Haushalte ohne Wasserversorgung auskommen. Am Dienstagmorgen waren noch 700 Haushalte betroffen. In der Nacht zu Dienstag ist es zu einem Wasserrohrbruch in der Heinrich-Schulz Straße gekommen. Mittlerweile konnte ein Rohr mit einer Schelle repariert werden.

Eine weitere Baustelle gibt es allerdings noch an der Kreuzung zwischen der Paul-Singer-Straße und der Friedrich-Stampfer-Straße. Laut SWB sind daher nur noch 150 Haushalte betroffen.

Anwohner ohne Wasserzurfuhr können über spezielle Notanschlüsse trotzdem Zugang zu Frischwasser erhalten.