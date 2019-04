Der Wasserrohrbruch in der Bremer Neustadt soll im Laufe des Tages behoben werden. (Symbolbild) (Bodo Marks, dpa)

In der Bremer Neustadt hat ein Wasserrohrbruch am Freitagmorgen die Westerstraße zwischen Kleine Johannissstraße und Langemarckstraße geflutet. In Richtung Wilhelm-Kaisen-Brücke ist die Straße wieder befahrbar. Anders sieht es in Richtung Woltmershausen aus. Die Westerstraße bleibt für Pkw gesperrt.

Haushalte seien nicht vom Wasserrohrbruch betroffen, heißt es auf Nachfrage des WESER-KURIER. Die Reparatur werde über das Wochenende hinaus andauern.

Kurzfristig mussten die Busse und Straßenbahnen Linien 24, 8 und N3 wegen des Wasserrohrbruchs in beide Richtungen umgeleitet werden, wie die Bremer Straßenbahn AG auf ihrer Webseite mitteilte. Inzwischen können diese aber wieder die normale Strecke fahren und die entsprechenden Haltestellen, darunter auch wieder die Haltestellen Am Neuen Markt und Wilhelm-Kaisen-Brücke, bedienen, wie Andreas Holling, Sprecher der BSAG, mitteilte. (mmi)

+++ Dieser Text wurde um 10.33 Uhr aktualisiert. +++