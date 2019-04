Bremer Neustadt

Wasserrohrbruch: Westerstraße wieder befahrbar

Autofahrer können die Westerstraße in der Bremer Neustadt wieder in beiden Richtungen befahren. Am Freitagmorgen wurde ein Wasserrohrbruch entdeckt.