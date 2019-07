In Teilen Schwachhausens ist das Wasser abgestellt. (Patrick Pleul/dpa)

Teile Schwachhausens sind derzeit von einem Wasserrohrbuch betroffen. Haushalten im Bereich der Friedrich-Mißler-, Scharnhorst- und Kirchbachstraße wurde das Wasser abgestellt, sagte einer Sprecherin der swb. Insgesamt seien etwa 300 Haushalte davon betroffen.

Ein Bauteil werde derzeit verbaut, was jedoch bis in den Abend andauern könne. Die Sprecherin sagte, dass zwischen 22 Uhr und Mitternacht wieder mit funktionieren Wasserleitungen gerechnet werden könne. Allerdings ist es dann möglich, dass sich das Wasser wieder braun färben könnte, wie es zuletzt in Bremen-Nord der Fall war. (jfj)