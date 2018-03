Den drei Angeklagten Männern wird vorgeworfen, im Mai 2017 im Einkaufszentrum Waterfront einen Mann niedergestochen zu haben. (Christina Kuhaupt)

Im Prozess um einen versuchten Totschlag in der Waterfront standen am Dienstag vor dem Landgericht die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidiger der drei Angeklagten auf dem Programm. Den 27, 26 und 25 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, im Mai 2017 im Einkaufszentrum Waterfront einen Mann niedergestochen zu haben. Zwei der Männer sollen zugestochen haben, dem dritten wird vorgeworfen, das Opfer festgehalten und ihm eine Kopfnuss versetzt zu haben.

Vier Jahre und zwei Monate Haft wegen versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung forderte die Staatsanwaltschaft für den mutmaßlichen Haupttäter. Dessen Verteidiger sah dagegen keinen Tötungsvorsatz bei dem Angeklagten. Zugestochen habe dieser nur, weil er dachte, dass sein Gegenüber bewaffnet sei. Einen konkreten Antrag zum Strafmaß stellte der Anwalt nicht, forderte aber die Aufhebung des Haftbefehls gegen seinen Mandanten.

Beim zweiten Angeklagten plädierte die Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung auf ein Jahr und zehn Monate Haft auf Bewährung. Auch dieser Angeklagte habe zugestochen. Sein Verteidiger stellte dies in Abrede und forderte acht Monate auf Bewährung. Diese Strafe hätte der Angeklagte bereits in Untersuchungshaft abgesessen. Der dritte im Bunde soll laut Anklagebehörde wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt werden, auf eine Geldstrafe wegen versuchter einfacher Körperverletzung plädierte der Verteidiger. Das Urteil wird am 15. März um 9.15 Uhr verkündet.