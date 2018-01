Bürgerschaftspräsident Christian Weber hob beim Empfang seines Hauses den Wert der Demokratie hervor. (Archivbild) (Karsten Klama)

Den Wert der Demokratie stellte Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) in den Mittelpunkt seiner Rede beim traditionellen Neujahrsempfang der Bürgerschaft. Seine zentralen Aussagen: Angesichts der wechselvollen Geschichte Deutschlands und Europas sei es sinnvoll, politisch in großen Zusammenhängen zu denken und vor allem offen für Neues zu sein. Auch, wenn das bedeute, so Weber, „dass man die eine oder andere schlechte Seite bekämpfen muss.“ Anhand von drei Zeitenwenden, der industriellen Revolution, der Weimarer Republik und der 68er-Revolution, machte Weber klar: „Wir sollten den Wert der Demokratie erkennen und für sie dankbar sein.“

Als wichtige Themen, mit der sich die Politik in Zukunft befassen müsse, nannte Weber die neue Arbeitslosigkeit, die zukünftig vor allem durch Roboter und neue digitale Technologien zum Beispiel auch die Bankenwelt und die Auto-Industrie bedrohe. Weber: „Bis 2030, so Prognosen, sollen weltweit über 800 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen. Das sind Prozesse, die politisch jetzt gesteuert und gestaltet werden müssen.“ Den Fachkräftemangel und die fehlende Wertschätzung für Branchen wie die Pflegeberufe prangerte der Bürgerschaftspräsident ebenso an wie Jugendarmut und fehlende Ausgaben für die Bildung. Weber: „Jeder fünfte Viertklässler bei uns kann nicht richtig lesen. Diese Schwäche in einer grundlegenden Kulturtechnik muss uns wach- und aufrütteln!“

Webers Appell an die mehreren hundert Gäste des Empfangs aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft: Die bremische Zivilgesellschaft möge weiter ihre Aufgaben erfüllen. Weber: „Das ,Wir' in Bremen bedeutet das Bekenntnis zur Zusammengehörigkeit und immer wieder den Versuch, über weltanschauliche, religiöse, kulturelle und soziale Differenzen hinweg gemeinsam und demokratisch zu handeln. Sich anderen mitteilen zu können, am Gemeinsamen teilhaben, das macht uns stark, belastbar auch für notwendige Veränderungen.“