Am Hauptbahnhof kommt es wegen Bauarbeiten zu einer Teil-Sperrung der Straßenbahnsteige. (Christian Walter)

Wegen Bauarbeiten am Citygate wird der Steig A am Hauptbahnhof ab Freitag, 19. Oktober, bis Freitag, 30. November, gesperrt. Das teilte die BSAG mit.

Die Straßenbahnlinien 4 und N4 in Fahrtrichtung Lilienthal fahren deshalb in diesem Zeitraum abweichend von Steig E. Die Busse der Linien 25 in Fahrtrichtung Osterholz sowie N5 in Richtung Bahnhof Mahndorf halten vor dem Tivoli-Hochhaus (Steig Q). (shm)