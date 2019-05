Bahnkunden müssen sich ab Mittwochabend ab 20.45 Uhr auf massive Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Bremerhaven und Bremen gefasst machen. An der Strecke wird bis zum 15. Juli gebaut. Vor allem an den Wochenenden und Feiertagen werden nach Angaben der Deutschen Bahn Züge zwischen Bremerhaven-Lehe und Bremen Hauptbahnhof durch einen Schienenersatzverkehr ersetzt, betroffen sind aber auch Verbindungen unter der Woche. Der Schienenersatzverkehr macht in Richtung Bremerhaven keinen Halt in Osterholz-Scharmbeck, in entgegengesetzter Richtung hält er jedoch in der Kreisstadt. Die Busse fahren bis zu 46 Minuten früher als die Regionalexpresse an den Bahnhöfen ab. Auch die Ankunftszeiten verschieben sich deutlich.

Einen geänderten Fahrplan für den RE8 und RE 9 finden Sie hier

Auswirkungen hat die Baustelle auch auf die Verbindungen der RS2 der Nordwestbahn zwischen Bremen-Burg und Oldenbüttel. Vom 30. Mai bis zum 3. Juni sowie am Wochenende 15./16. Juni entfallen die Verbindungen zwischen den beiden Orten, einen Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Während von Oldenbüttel aus der Zug nach regulärem Fahrplan nach Bremerhaven-Lehe fährt, müssen sich Fahrgäste in Richtung Twistringen auf Verzögerungen einstellen. In Bremen-Burg könne teilweise erst der nachfolgende Zug erreicht werden, sodass sich die Fahrzeit um eine Stunde verlängere, teilte die Nordwestbahn mit.

Einen geänderten Fahrplan für die RS2 finden Sie hier