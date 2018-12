Mehmet Ünal hat seinen Platz im Beirat der CDU geräumt. (Symbolbild) (Wolfgang Kumm/dpa)

Dass das Bundesinnenministerium ausgerechnet bei der Islamkonferenz Blutwurst servierte, brachte nicht nur Horst Seehofer viel Kritik ein. Auch im Netz entbrannte darüber eine hitzige Debatte. Der kurdischstämmige Hamburger CDU-Politiker Ali Ertan Toprak monierte die Diskussion in den sozialen Netzwerken und musste dafür ordentlich einstecken. Auch aus Bremen erreichte ihn Kritik: Ausgerechnet sein Bremer Parteikollege Mehmet Ünal beschimpfte den Hamburger via Twitter als "islamophobe Ratte".

Nun zieht die Bremer CDU Konsequenzen aus der Beleidigung im Netz. Am Montagmittag hieß es auf Twitter: "Die CDU Bremen billigt die Äußerungen von Mehmet Ünal in den Sozialen Medien in keiner Weise und kritisiert diese scharf. Nach mehrmaligen Aufforderungen seine Aussagen zurückzunehmen, wurde ihm nahegelegt aus der Partei auszutreten."

Ünal ist dieser Aufforderung wohl nachgekommen. Am Montag hieß es ebenfalls auf dem Twitterkanal der CDU Bremen, dass Ünal seinen Parteiaustritt erklärt hätte. Auf Twitter stellte sich Ünal der Kritik seiner Wortwahl und antwortete mehreren Nutzern, dass seine Wortwahl weder höflich noch diplomatisch gewesen sei, er aber zu seiner Kritik an Topraks politischem Wirken stehe.

Dieser Aufforderung ist er nachgekommen und hat heute seinen Parteiaustritt erklärt. Wir distanzieren uns ausdrücklich und in aller Form von solchen Geisteshaltungen, die nicht die Meinung der Partei widerspiegeln und tolerieren diese auch nicht. 2/2 — CDU Bremen (@CDUBremen) 3. Dezember 2018

Für die Bremer CDU war Mehmet Ünal als Ausschussmitglied im Beirat Obervieland tätig. (haf)